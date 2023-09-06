Жена Пашиняна в Киеве: Погибающие в войнах дети – провал взрослых

Супруга премьер-министра Армении участвует в третьем саммите первых леди и джентльменов в Киеве.

Как написала Анна Акопян в Facebook, день начался с посещения выставки, посвященной памяти детей, погибших в результате войны.

«Как я упомянула в своем выступлении на конференции «Женщины-политические лидеры 2023» в Брюсселе в июне этого года, с 24 февраля 2022 года в Украине было убито около 500 детей.

Сегодня мы узнали, что самому младшему из них было 2 дня, самому старшему – 17 лет.

Погибающие в войнах дети — это провал всех нас взрослых, непростительный, непоправимый, невосполнимый провал», – написала Анна Акопян.

Визит супруги Пашиняна в Киев проходит на фоне напряженных отношений между Ереваном и Москвой: в последние несколько дней все чаще звучат двусторонние обвинения. Одним из поводов для негодования России стало заявление Пашиняна о том, что «в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой».

Сегодня же СМИ сообщили, что в Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения «EAGLE PARTNER 2023».