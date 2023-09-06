В Нагорном Карабахе кандидатом в президенты выдвинут Самвел Шахраманян

Четыре из пяти сил, представленных в парламенте самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, выдвинули кандидатуру Самвела Шахраманяна на пост президента.
Напомним, что подавший в отставку экс-президент Араик Арутюнян назначил Шахраманяна государственным министром.
Как пишет Радио Азатутюн, кандидатуру Шахраманяна поддерживают правящая партия «Свободная Родина», а также оппозиционные «Ардарутюн» («Справедливость»), «Дашнакцутюн» и Народная партия Арцаха. Накануне они провели встречу с Шахраманяном.
По словам депутатов, первый тур президентских выборов состоится в эту субботу, 9 сентября.
- Территория Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.
- Отставка Арутюняна происходит на фоне продолжающегося кризиса вокруг Лачинского коридора – единственной дороги, соединяющей Карабах с Арменией. Армянская сторона утверждает, что Лачинский коридор заблокирован азербайджанскими военными, которые препятствуют поставкам гуманитарной помощи местным жителям Карабаха.
- Азербайджан утверждает, что Армения через Лачинский коридор продолжала поставки оружия и боеприпасов в регион. Баку подчёркивает, что азербайджанская сторона создала все условия для прохода через контрольно-пропускной пункт жителей и доставки в регион продовольствия и товаров первой необходимости. В частности, речь идет об использовании дороги через азербайджанский город Агдам.