В Нагорном Карабахе кандидатом в президенты выдвинут Самвел Шахраманян

Четыре из пяти сил, представленных в парламенте самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, выдвинули кандидатуру Самвела Шахраманяна на пост президента.

Напомним, что подавший в отставку экс-президент Араик Арутюнян назначил Шахраманяна государственным министром.

Как пишет Радио Азатутюн, кандидатуру Шахраманяна поддерживают правящая партия «Свободная Родина», а также оппозиционные «Ардарутюн» («Справедливость»), «Дашнакцутюн» и Народная партия Арцаха. Накануне они провели встречу с Шахраманяном.

По словам депутатов, первый тур президентских выборов состоится в эту субботу, 9 сентября.