Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Грузию с первым официальным визитом. Самолет главы дипломатии Евросоюза приземлился в международном аэропорту Тбилиси.

Боррель проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, главой МИД Ильей Дарчиашвили, депутатами парламента и представителями гражданского общества. Он также посетит разделительную линию и встретится с представителями Миссии наблюдателей ЕС, которая была развернута в Грузии 15 лет назад.

В преддверии визита европейский политик дал интервью порталу Ассоциации ООН Civil.ge. Он заявил, что Грузия стоит перед исторической возможностью сделать шаг на пути к вступлению в ЕС. По его словам, ответственность за то, чтобы эта возможность не была упущена, лежит на всех действующих лицах, особенно на правительстве.

В интервью Боррель раскритиковал Грузию за низкий уровень соблюдения внешней политики и политики безопасности ЕС. Ранее с таким заявлением выступал и пресс-спикер Службы внешних связей Еврокомиссии.

Европейский политик также выразил сожаление в связи с решением грузинского правительства «разрешить возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии».