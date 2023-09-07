На Южном Кавказе запахло войной. Не очень большой и не очень долгой, и запахло как-то так, не очень сильно, но тем не менее: даже если войны не будет прямо сейчас, то она несомненно ждет нас в будущем, и причина этого состоит в том, что ситуация в Карабахе и вокруг него не решается. Стороны стоят на своем, никакого прогресса в переговорах нет, причем ни на одном из направлений, включая такое взаимовыгодное, как возобновление транспортного сообщения между Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Ереван пребывает в состоянии большой неопределенности и лихорадочного поиска путей выхода из тупика

Между тем Ереван пребывает в состоянии большой неопределенности и лихорадочного поиска путей выхода из тупика. Вопреки ожиданиям, прошедшие после 44-дневной войны с Азербайджаном три года так и не привели к успокоению армянского общества – оно все еще бурлит, а шок, связанный с потерей земель, пока так никуда и не делся. В общем-то, это тоже можно понять: военная победа начала 90-х годов стала для Армении государствообразующим фактором. Целые поколения армян последние 30 лет воспитывались в духе гордости за боевые достижения, и вот вдруг на 30-м году общенационального подъема вся эта конструкция рухнула.

Армяне, которые столько десятилетий ощущали себя нацией-победителем, теперь вдруг увидели себя совсем в другом свете – как небольшую, затерянную неизвестно где, чрезвычайно уязвимую страну, остро нуждающуюся в сильном и влиятельном союзнике. Такое самоощущение мало кому понравится, особенно после 30 лет непрерывного праздника, но теперь – это новая реальность, к которой армянам придется привыкнуть.

Прямо сейчас Ереван находится в отчаянных попытках поиска союзника, на которого можно было бы опереться. Задача у Армении сейчас более чем скромная – сохранение армянского Карабаха относительно самостоятельным, возможно, без конкретного статуса, но так, чтобы никто особенно не дергал. Для Армении сейчас это был бы идеальный вариант, но он не устраивает Азербайджан, который сейчас на пике своего могущества: Баку силен как никогда, население страны растет, эмиграция минимальная, армия находится на максимуме своих возможностей, а главное – за ним моральное превосходство победителя.

Как будто этого было недостаточно, так у Азербайджана еще есть надежный союзник – Турция, которая всегда готова, в случае чего, заступиться за него, причем не словами моральной поддержки и не выражением глубокого возмущения, а с оружием в руках. В то же время союзник Армении – Россия – не готов кого-либо сейчас защищать: вся его военная мощь безнадежно увязла в Украине, так что толку от него сегодня как с козла молока. Добавьте к этому специфические отношения Москвы с Анкарой и крайне высокую степень зависимости России от параллельного импорта из Турции, и станет понятно: вероятность того, что в случае новой войны Москва вмешается в нее на стороне Армении, минимальная из всех возможных.

В последнее время Никол Пашинян пытается разыгрывать западную карту – раньше это делалось более аккуратно и осторожно, однако по мере роста нежелания и неспособности Москвы помогать Еревану более решительно такие попытки становятся более явными и открытыми, и даже демонстративными. В последние дни этот рывок на Запад сопровождается ритуальными действиями армянского руководства – гуманитарной поездкой первой леди в Украину и скандальным интервью Пашиняна.

Такого ножа в спину Москва явно не ожидала, в особенности от Армении, к которой в России относятся пренебрежительно, в духе «куда они от нас денутся»

Этого Москва оставить незамеченным не могла – в адрес Армении посыпались гроздья российского гнева, и это вполне можно было ожидать. Такого ножа в спину Москва явно не ожидала, в особенности от Армении, к которой в России относятся пренебрежительно, в духе «куда они от нас денутся».

Однако в реальности поворот на Запад для армянского общества не является простым решением – будь это так, его уже давно бы осуществили. В послевоенный период внешняя политика Армении характеризуется шараханьем из стороны в сторону: прозападное заявление сменяется пророссийским, утром говорят о необходимости смены вектора с российского на западный, вечером, наоборот, делают реверанс в адрес России. Армянскую политику лихорадит – уйти от России страшно, оставаться с ней невозможно, да уже и бессмысленно.

Армянское общество по своей сути европейское, и евроинтеграция для него является естественным процессом, но в то же время 30 лет движения в российском фарватере привели страну к высочайшей степени экономической зависимости от России. После начала войны в Украине эта зависимость кратно выросла – сногсшибательные цифры: за 6 месяцев 2023 года экспорт Армении в Россию составил 1,7 млрд долларов.

Для сравнения: Грузия, правительство которой упрекают в пророссийской направленности, экспортировала в Россию за этот период товаров всего на 300 млн долларов. Армения ищет пути ухода на Запад, но при этом является одним из важных звеньев параллельного импорта в Россию, причем это настолько выгодно, что опасные товары двойного назначения везут не коротким путем, через Грузию, а обходным, длинным маршрутом, через Иран.

Ссора с Россией может привести Армению к такому жестокому экономическому кризису, который ни с чем нельзя сравнить

А еще учтите: более двух миллионов армян в России, которые находятся в заложниках у Путина, и, в случае чего, этот огромный поток денег в Армению может быть перекрыт одним легким движением руки. Ссора с Россией может привести Армению к такому жестокому экономическому кризису, который ни с чем нельзя сравнить. А главное, переориентация на Запад не принесет Армении то, к чему она стремится, – безопасность Карабаха.

Россия не поможет Еревану защитить Карабах – скорее всего. А может и помочь. Это такая своеобразная лотерея. Но Запад не поможет гарантированно, 100%, тут, как говорится, к гадалке не ходи. Так что Еревану сейчас приходится делать тяжелейший выбор – между небольшим шансом получить защиту и полной гарантией того, что никакой помощи не будет.

Уйдя на Запад, Армения получит шанс отделаться от российской удавки и со временем выбиться в люди, построить современное европейское государство, то есть то, что армянский народ заслужил и чего у него никогда не будет при России. Но при этом надо четко и однозначно понимать и осознавать – в таком случае Карабах будет окончательно и бесповоротно потерян. Такова будет цена, которую Армении придется заплатить за право получение своего места в Европе. Никакого другого варианта нет.

Армения снова, как и все последние 30 лет стоит перед одним и тем же выбором – между европейской цивилизацией и неприкосновенностью территорий. И выбор тут – далеко не очевиден.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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