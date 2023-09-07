Газета «Независимая Республика» публикует интервью с председателем республиканской политической партии «Апсны», бывшим вице-президентом Абхазии Виталием Габния. Он рассказал о своем видении ряда актуальных вопросов экономического и политического развития республики. Он заявил, что Министерство экономики в последние годы не предлагает программ развития.

По существу, министерство занимается не столь экономикой, сколь освоением средств, выделяемых Россией. Одно должно быть ясно всем – отдавать свою экономику на откуп внешним инвесторам нельзя

«Последнее, что мы знаем в этом направлении, предложено на базе тех же работ, проведенных ЦСИ, или «25 шагов» от московской диаспоры, которые верстались в свое время в тесном взаимодействии с Министерством экономики еще в бытность министром Адгура Ардзинба. По существу, министерство занимается не столь экономикой, сколь освоением средств, выделяемых Россией. Одно должно быть ясно всем – отдавать свою экономику на откуп внешним инвесторам нельзя. Да и инвестор инвестору рознь. Для наглядности давайте проследим на отдельном примере анклава «Москва Резорт». Инвестору выделяются десятки гектаров в поселке Пицунда безвозмездно, он освобождается от выплат налогового обременения на три года, освобождается от уплаты НДС за весь строительный материал, ввезенный в Абхазию без учета пошлин в казну. Кроме того, инвестор освобождается от контроля и выплат миграционной службы, не привлекая к работам никого из представителей местного населения. По истечении трех лет наше налоговое законодательство не позволит взыскать выплаты, поскольку граждане России не могут владеть ни землей, ни жилой недвижимостью в Республике Абхазия. Соответственно, в нарушение законодательства также платить налоги не смогут».

Виталий Габния интересуется, с чем связана «такая личная заинтересованность руководства Абхазии в инвесторе, который вступает в противоречие с интересами страны и нарушает все протоколы безопасности».

Общественный деятель Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook написал пост, посвященный росту цен на топливо:

Когда все яйца в одной корзине, то проблема не в курице, проблема в отсутствии ума у хозяина корзины

«Цена на бензин сегодня обратно пропорциональна ответственности властей за доступность социально-значимого ресурса и народа, который думает только тогда, когда гром грянет. Цены поднимутся выше и, по всей вероятности, продержатся так до середины осени, а может, и дольше. Рост цен на топливо приведет к росту товаров и услуг и снижению потребления в стране. Это отразится на всех. И искать причину проблем исключительно на топливном рынке России не стоит. Основная причина у нас – отсутствие запасов и нулевая диверсификация поставок. Когда все яйца в одной корзине, то проблема не в курице, проблема в отсутствии ума у хозяина корзины».

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Медиа-клуб «Апсны. Иахьа» публикует интервью с начальником Регистрационного экзаменационного отдела Управления госавтоинспкеции МВД Дамеем Авидзба. Он сообщил, что в этом году 1133 гражданина получили водительские удостоверения.

«С 1 января вступило в силу постановление кабинета министров, согласно которому автошколы должны повысить уровень сдаваемости экзаменов. Минимальный показатель – 60%, в противном случае – лишение лицензии. Это существенно подстегнуло обучающие учреждения, мы видим хорошие результаты. К нам стали приходить более подготовленные люди», – рассказал Дамей Авидзба.

Он уточнил, что экзамены проходят при полной минимизации человеческого фактора. Процедура компьютеризирована, над каждым компьютером установлена видеокамера, фиксирующая как картинку, так и звук.

Ежегодно количество желающих получить права на управление автотранспортным средством растет. В 2022 году водительское удостоверение получил 1461 человек, в 2021 – 1788, а в 2020 – 1374 гражданина.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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