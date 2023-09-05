За последние несколько недель в Абхазии наблюдается рост цен на топливо, хлеб и другие товары первой необходимости. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей республики, что, на их взгляд, подорожало больше всего и что больнее всего ударило по их семейному бюджету.

Алиса: Наверное, проще сказать, что не подорожало, потому что подорожало абсолютно все! По нашему бюджету, конечно, в первую очередь – это продуктовая корзина, так как у нас двое детей, и я начала замечать, что тот набор, который мы покупали раньше, сейчас ощутимо вырос в цене. И на втором месте для нашей семьи – это стоимость топлива, точнее, повышение цен, так как моя работа связана с частыми переездами, этот момент тоже для меня, для нашей семьи стал очень ощутимым.

Земфира Николаевна Гумба, учитель средней школы, психолог: Прежде всего, продукты первой необходимости, в частности, хлеб. Лично на мой семейный бюджет это подорожание бензина ощутимо повлияло, потому что я школьный учитель, работаю в Сухуме и каждый день езжу к больной маме в с. Лыхны Гудаутского района, и потому я очень ощутила подорожание бензина. У меня вся зарплата будет практически уходить на горючее. Конечно, это очень серьезная проблема. Что касается продуктов первой необходимости, бюджетнику, учителю, врачам будет очень сложно.

Ася Саносян: Так как я сейчас нахожусь в декрете, многие статьи расходов, которые у меня были до декрета, сейчас их просто нет. Я намного реже стала ходить на шопинг, мне это просто сейчас не нужно, я почти не хожу в кафе-рестораны, естественно, потому что у меня маленький ребенок, мне это сложно сделать. На такси, на транспорте я тоже практически никуда не выезжаю, потому что все необходимое у нас под боком, у нас очень удобное местоположение жилья. Мы стали опять-таки выезжать намного реже, поэтому заправляем машину гораздо реже и даже не ощущаем, что цены выросли или нет, потому что все равно эта статья расходов уменьшилась в нашем случае. Поэтому в моем случае я не замечаю роста цен. У меня появилась новая статья расходов – это ребенок. На него сейчас нужно очень мало, памперсы я не знаю, сколько они стоили до этого, поэтому не могу сказать, подорожала эта статья расходов или нет. Как бы это ни звучало удивительно, но мы, наша семья, стала тратить меньше, чем тратила 3-4 месяца назад.

Алиса Пачалия, гражданка РА: Больше всего выросли цены на бензин и из-за этого цены на продукты, на передвижение. Лично для меня большая трагедия – это поднятие цен на такси, это очень сильно бьет по моему бюджету. С общественным транспортом у нас не все хорошо, и поэтому я очень часто пользуюсь услугами такси. И для меня будет тяжело все это регулировать. Мое окружение, друзья и родственники сейчас активно обсуждают подорожание цен на хлеб. К сожалению, в последние месяцы только и обсуждается какое-то подорожание на что-либо и то, как теперь нужно будет все сокращать, где-то заранее продумывать. Мне кажется, что государство могло бы приложить больше усилий и стараний для стабилизации цен на рынке, для обеспечения более легкой жизни для своих граждан, а не усиливать какую-то определенную нагрузку. Подорожание платы за электроэнергию тоже очень сильно бьет по карману.

Нана: Подорожал хлеб, подорожал бензин, плата за свет подорожала. И вообще, на все продукты практически поднялись цены, на лекарства очень много уходит денег. Когда зарплата 10 тысяч рублей и пенсия 3500 рублей, мне бы хотелось посмотреть на наше правительство, они бы прожили на 13500 рублей в месяц, когда у тебя сахарный диабет и практически все деньги уходят на то, чтобы приобрести лекарства. Очень тяжело стало жить.

Илона: Я на данный момент домохозяйка, но я сильно ощущаю, как экономика Абхазии, так и по всему миру очень сильно меняется. Поскольку мы маленькое государство с нестабильной экономикой нам очень важно в туристический период времени получить наибольшее количество денежной массы. Но из-за оттока этой денежной массы экономике этой денег не остается. Население очень сильно страдает. И в период инфляции, удорожания продуктов, население, гоняясь за сезонным заработком, не замечает, насколько это все ударяет по карманам в дальнейшем. Туристический сезон заканчивается, население остается практически с теми же ценами, завышенными на товары, продукты, услуги, и только в осенне-зимний период мы понимаем, что остаемся у разбитого корыта. Почему и что, на мой взгляд, на это влияет? Бесконтрольный рост цен на товары. Мы сильно ощутили на своем личном примере нашей семьи удорожание бензина, естественно, дизельное топливо, которое также повлияло на рост цен на все продукты на прилавках. Населению очень тяжело справляется с этим. Пытаются найти какие-то пути выхода, но надеяться на себя, на свою деятельность очень-очень тяжело. Необходима поддержка и регулирование цен на рынке государством.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях