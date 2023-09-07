Информация пресс-службы правительства о частном чартерном полете в США премьер-министра Ираклия Гарибашвили вызвала негодование в обществе. Дело в том, что стоимость такого рейса многократно превосходит годовой доход главы кабмина. Попытки оправданий высокопоставленных чиновников только усугубили ситуацию.

Ираклий Гарибашвили в августе летал в Пенсильванский университет в США вместе с сыном, в который он поступил в декабре прошлом года. Обучение в этом университете, по самым скромным подсчетам, впятеро превышает годовой оклад премьера. Это вызвало бурю негодования в соцсетях.

Новый скандал последовал за неожиданной публикацией главы Отдела стратегических коммуникаций правительства, в которой опровергалась нигде ранее не публиковавшаяся информация.

В сообщении Нино Гиоргобиани говорилось о частном августовском визите премьера в США, о его праве находиться со своим сыном, где ему заблагорассудится, тем более государство не понесло никаких расходов по чартерному рейсу Тбилиси – Нью-Йорк.

На недоуменные вопросы общественности последовала подкорректированная официальная публикация пресс-службы, где в этот раз утверждаюсь, что рейс был чартерным только до Европы, и что далее премьер проследовал обычным рейсом. Вот текст сообщения.

«С целью введения общественности в заблуждение специально распространяется ложная информация о том, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили якобы отправился в США с сыном чартерным рейсом. Поясняем, что премьер-министр в ходе своих официальных, деловых и частных визитов совершает поездки в США регулярными коммерческими рейсами различных авиакомпаний. В данном случае речь идет о чартерном рейсе, который осуществлялся из Тбилиси в направлении одного из европейских городов, откуда премьер-министр перелетел в США регулярным рейсом. В ходе частного визита перелет премьер-министра, как и другие расходы, из государственного бюджета оплачен не был».

На вопросы о транспортных расходах до Европы ответа от премьера не последовало. По мнению оппонентов власти, минимальная цена такого полета колеблется от 80 до 100 тысяч долларов. По словам одного из лидеров «Лело» Анны Нацвлишвили, поступок премьера является как минимум безнравственным, так как из-за неуплаты долгов около 15 тысяч студентов временно отчислены из вузов.

«Было бы высоким стандартом и правильным поступком, если бы премьер сказал об этом публично и открыто, если нечего скрывать, но, как мы видим, он понимает, что это не то, чем можно гордиться в стране, где людям приходится вести борьбу на выживание. Поэтому они скрыли этот факт. Думаю, Гарибашвили в первую очередь придется ответить перед тысячами грузинских студентов, которые за последние годы лишились возможности учиться из-за задолженности за аренду квартир или платы за обучение. Пока премьер-министр и его приспешники в ежедневном режиме заверяют нас, что Запад плох, а США угрожают нашей национальной идентичности, почему он все еще стремится в США, почему не направляет сына в Москву или Питер?! Почему он стремится к западной цивилизации?!» – заявила Нацвлишвили.

По мнению генсека «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, чиновники не обязаны отчитываться о своих частных визитах:

«Вы знаете, что чиновники, политики по закону обязаны заполнять декларацию один раз в год. Поэтому давайте дождемся этой даты, когда премьер-министру придется выполнить это обязательство и представить документ. Что было скрывать? Когда человек путешествует за свой счет, почему это должно стать достоянием общественности? Когда я еду в чужую страну за свой счет, мне нужно все вам рассказывать? Это не так. Я не обязан отчитываться перед вами о своих поездках, как и вы не обязаны отчитываться передо мной», – сказал Каладзе.

А по словам вице-премьера Гии Вольского, оппозиция не имеет права задавать такие вопросы, поскольку премьер-министр получил доход законно и все отражено в декларации.

«За время пребывания нашего премьер-министра объем валового внутреннего продукта увеличился вдвое по сравнению с периодом до пандемии, сократилась бедность, развитие экономики является его заслугой. Напомню, что, когда страна была полностью погружена во мрак и ею управлял садистский режим, его лидеры ухитрялись ездить на отдых в Турцию или делать ботокс за счет государства, вот это было преступление. Если бы вы задавали эти вопросы тогда, вы бы имели моральное право задать их сегодня», – сказал чиновник журналистам.

Между тем последняя имущественная декларация премьера заполнена в конце прошлого года. Его доход на посту главы кабмина не превышал 35 тысяч лари.

Риторика власти свидетельствует о разгуле коррупции в верхах, считает депутат Хатия Деканоидзе. Ее верным признаком она считает то, что премьер-министр одной из беднейших стран позволяет себе нанимать частный самолет.

«Дело в том, что чартеры стоят дорого, но у него есть возможность сделать это. Государственный служащий не может иметь возможность нанять чартер! Я проработала госслужащим в разных странах почти 20 лет, и если чиновник живет честно, не погрязнув в коррупции, у него не будет такой возможности! Это трагедия, когда у Грузии есть премьер-министр, который позволяет себе арендовать чартеры на коррупционные деньги и летать на них в любую страну. Я не надеюсь, что сейчас что-либо будет расследовано, но придет время, когда объективное правосудие ответит всем, откуда у него были такие огромные средства. Например, чартер из Нью-Йорка в Париж стоит 100 тысяч долларов, вы можете найти эти цены в интернете, это невероятно дорого», – сказала Деканоидзе.

В ответ глава фракции правящей партии Мамука Мдинарадзе заявил, что дело в банальной зависти: «Некоторые не смогли переварить тот факт, что сын премьера поступил в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета, которая является первой в мире».

В оппозиции в связи с этим предлагают принять закон о незарегистрированном имуществе, который не будет иметь обратной силы. По словам лидера Народной партии Анны Долидзе, этот закон действует в большинстве европейских стран, и он позволит не только документировать доход, но и устанавливать ответственность чиновников за превышение расходов над доходами.

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