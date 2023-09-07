В Армении задержаны пророссийский блогер и журналист Sputnik

В Армении по подозрению в незаконном обороте оружия задержаны журналист «Sputnik Армения» Ашот Геворкян и пророссийский блогер Мика Бадалян. Об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абраамян, добавив, что задержания были произведены в Сюникской области 6 и 7 сентября. Всего в рамках данного дела были задержаны семь человек, пишет Радио Азатутюн.

По сообщению Абраамяна, задержанные подозреваются в совершении преступления в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам части 2 статьи 335 Уголовного кодекса, то есть незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств, предметов, осуществленный группой лиц по предварительному сговору.

По словам представителя СК, сформирована следственная группа. На данный момент проводятся следственные и процессуальные действия.

Посольство России в Армении распространило заявление, в котором отмечает, что будет предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося.

Посольство подчеркивает: «Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации».

Ситуацию ранее прокомментировала также официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не исключаю, что это ещё одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги. Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались», – написала Захарова в своем телеграм-канале.