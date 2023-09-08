Жители поселка Агудзера Гулрыпшского района защищают от вырубки деревьев и застройки исторический парк имени Николая Смецкого. Они инициировали прокурорскую проверку законности застройки парка, однако прокуратура не смогла определить, является застраиваемая территория парковой или нет, она также отказалась предоставить им материалы проверки, сославшись на гостайну. Жители с решением прокуратуры не согласны и намерены всеми законными способами добиваться запрета на строительство. Об этом «Эху Кавказа» рассказал один из защитников парка Тимур Тания.

В июне прошлого года жители поселка Агудзера, возмущенные вырубкой деревьев и строительством гостиницы на берегу моря в парковой зоне, собрались на акцию протеста и потребовали, чтобы администрация района предоставила им документы, подтверждающие законность застройки. Они категорически против того, чтобы общественная территория парка перешла в частные руки.

О том, как развивались события, рассказал житель поселка Агудзера Тимур Тания:

«Мы сначала обратились к правительству, к первому лицу, нас направили в прокуратуру. Мы обратились туда еще в прошлом году, в начале лета. Генеральная прокуратура передала это дело в местную прокуратуру, местная никак не могла разобраться, в чем там дело. Генеральная прокуратура поставила вопрос следующим образом: парк это или не парк. Хотя все документы, которые мы видели у Физико-технического института, говорили о том, что это парк. Генеральная прокуратура разбиралась целый год, но почему-то не смогла определить, это парк или не парк, и направила нас в суд. Когда мы запросили документы, которые они составляли, чтобы посмотреть, как шло дело, они нам официально отказали, сказав, что не могут их предоставить, так как там территория СФТИ, а это режимный объект. У нас возникает вопрос: если эти документы совершенно секретны, то каким образом они пытались это продать в частные руки?

– А кто они?

– Власть, это бывшие сотрудники администрации района.

– Тимур, какая ситуация в парке сейчас? Там продолжается стройка или она остановлена?

– Нет, стройка не продолжается ни в коем случае, более того, мы там досадили деревья».

Дело в том, что сам поселок Агудзера и исторический парк имени Николая Смецкого имеют отношение к Государственному научно-производственному объединению «Сухумский физико-технический институт» (ГНПО «СФТИ»), который выполняет работы для различных министерств военно-промышленного комплекса, в частности, для Министерства обороны Республики Абхазия и Службы государственной безопасности, и является режимным предприятием. Поэтому полученные в ходе проверки сведения отнесены прокуратурой к государственной или иной охраняемой законом тайне, на этом основании она отказалась предоставить материалы проверки жителям.

Но они с позицией прокуратуры не согласны, считают отказ незаконным, необоснованным и нарушающим их права. Защитники парка уверены, что сам факт осуществления научно-изыскательных и опытно-конструкторских работ для министерств военно-промышленного комплекса не является основанием для признания всей документации государственной тайной, об этом свидетельствует статья 5 закона «О государственной тайне». По их мнению, не может быть отнесена к гостайне информация об оздоровительном комплексе «Южный», на территории которого началось строительство гостиницы, так как у него нет статуса военного объекта, и он никаким образом не может влиять на безопасность Абхазии.

Жители поселка Агудзера вновь обратились к генеральному прокурору Адгуру Агрба с просьбой отменить отказ в предоставлении информации, который был подписан начальником Управления по надзору за исполнением законодательства Алексеем Вардания.

По словам Тимура Тания, жители поселка Агудзера не намерены сдаваться и будут использовать все законные способы, чтобы защитить свои права:

«Мы ждем, что прокуратура ответит, а затем будем двигаться дальше в законном русле, и наши права будем использовать. Мы опять пойдем в парламент, пойдем в суд, пойдем ко всем, но этого беспредела не допустим. Это наш парк, мы в нем выросли, и отдать его кому-то в частные руки не позволим. Он существует 120 лет, и деревья сюда были привезены со всего мира. Мы каждое дерево знаем в этом парке. А их срубают и в пионерском лагере «Черноморец», который тоже каким-то образом попал в частные руки.

– Какое решение этой проблемы было бы оптимально?

– Уйти оттуда всем дельцам, и пусть они вложатся в деревья, пусть купят саженцы и посадят. Я считаю, что парк должен быть парком. Это общественное достояние, там дендропарк. Была свободная территория, которую мы с самого начала им предлагали, говорили, постройтесь на пустыре, бог с ним, мы не будем против, но туда, где деревья, не лезьте. Они с этим не согласились. Если не согласились, тогда вообще ничего не получится. Больше мы никаких компромиссов не видим».

Для всех жителей поселка очень важным является вопрос выхода к морю и к пляжам, невозможно допустить, чтобы его закрыли, говорит Тимур Тания:

«Почему таким наглым и хамским образом они относятся к своим гражданам? У нас же у всех права одинаковые на солнце, на воду, на воздух, на все. Находиться в тени – это право тоже у нас у всех есть. Но кто-то хочет захватить деревья, которые им не принадлежат. Еще в советское время они часть парка уничтожили, весь поселок Агудзера построен в парковой зоне. Мы подняли документы и убедились в этом. Но тогда это решалось государством, и никто с этим спорить не мог. А теперь кто-то решил для себя гостиницу построить и думает, что он всесильный, кто-то там при деньгах, кто-то при власти, и они совместно решили так сделать. Но этот парк принадлежит каждому из нас, мне, моим детям, моему отцу, всем людям, которые здесь живут. Именно через эту часть парка есть выход к морю, но они решили его захватить. Всего у нас примерно 200 метров выхода к морю, а они из этих 200 метров решили забрать себе 150 метров, и только 50 метров выхода к морю оставались людям. То есть наши дети, которые занимаются в спорткомплексе, должны были бы целый круг делать, чтобы на море выйти, потому что это уже была бы частная территория».

В случае повторного отказа прокуратуры защитники парка требуют, чтобы им разъяснили, каким образом оздоровительный комплекс «Южный», информация о котором, согласно письму Генеральной прокуратуры, отнесена к государственной тайне, стал предметом общегражданской сделки по отчуждению имущества.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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