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Алан Гаглоев направит осетинским бойцам на фронт дополнительный транспорт

Алан Гаглоев

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев направит осетинским бойцам, воюющим в Украине на стороне России, дополнительный автотранспорт.

Вместе с гуманитарным грузом и внедорожниками осетинским бойцам будет направлен автомобиль «УАЗ», сообщил журналистам помощник президента Алан Плиев.

«После информации о том, что глава государства направит в зону проведения специальной военной операции внедорожники и гуманитарный груз, бойцы осетинских подразделений выразили благодарность Алану Эдуардовичу за постоянное внимание и поддержку, и сообщили, что для выполнения боевых задач им крайне необходим автомобиль «УАЗ» (буханка)», - цитирует Плиева информагентство «Рес».

Он добавил, что в кратчайший срок по поручению президента автомобиль был закуплен и в скором времени будет направлен в зону боевых действий вместе с остальным гуманитарным грузом и внедорожниками.

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