Бывшая сотрудница администрации президента Абхазии Сария Чамагуа заявила, что фейковые документы, в которых экс-министра экономики и лидера оппозиционного Абхазского народного движения Адгура Ардзинба обвиняли в хищении 60 млн рублей российской финансовой помощи, ей передал министр иностранных дел Инал Ардзинба.

У давней истории с публикацией документов, которые якобы свидетельствовали о хищении экс-министром экономики Адгуром Ардзинба и владельцем гостиницы «Гранд отель Сухум» Отаром Какалия 60 млн рублей, на днях появилось продолжение. Блогер Сария Чамагуа заявила, что фейковые документы о хищении ей передал в администрации президента Абхазии министр иностранных дел Инал Ардзинба.

Напомним, что информация об этом была опубликована на сайте еженедельника «Первая крымская» в марте 2021 года. В анонимной публикации помимо «факта» хищения сообщалось о том, что правоохранительные органы России изучают хищения российской финансовой помощи. Там же была ссылка на копии документов, якобы «свидетельствующих о масштабных хищениях со стороны экс-министра экономики и оппозиционного политика Адгура Ардзинба», которые были выложены в сеть советником первого заместителя руководителя администрации президента Абхазии и блогером Сарией Чамагуа.

Когда в марте 2021 года в Абхазии обсуждали эту историю, Отар Какалия заявил, что выложенные документы сфальсифицированы и сама новость является фейковой.

И вот на днях на анонимном ресурсе в сети Телеграм снова вспомнили о «хищении 60 млн рублей» Адгуром Ардзинба, лидером Абхазского народного движения.

Отважные анонимы в публикации с громким названием «Схемы раскрыты. Инвесторы хотят вернуть свои деньги», сообщают следующее: «Пока в АНД ждут расследования факта завышения стоимости ремонтных работ по «Ачгуара», российские инвесторы начали в судебном порядке процесс по возврату похищенных при участии самого Адгура Ардзинба инвестиций».

Анонимы сообщают, что «выделенные Россией денежные средства выводились на подставные компании, а затем их обналичивали и вывозили за рубеж. Они еще раз подтвердили, что копии документов опубликовала советник первого заместителя администрации президента Абхазии Сария Чамагуа.

Неожиданно для авторов этих новостей Сария Чамагуа решила объяснить, от кого и при каких обстоятельствах она получила документы, и заявила следующее:

«Являясь сотрудником и советником администрации президента Республики Абхазия, мне был дан приказ свыше, чтобы я опубликовала данные документы. Не являясь экономистом по образованию, я никак не могла выяснить подлинность данных документов и опубликовала их от своего лица, потому что была уверена, что это правда. Документы мне передал Инал Батувич (Ардзинба, министр иностранных дел РА), которого, видимо, тоже ввели в заблуждение, раз через час после этой публикации меня уволили за фейк. Ни он, ни я не проверили в подлинность этих документов и, посчитав это правдой, выложили. Вот и получился весь этот хаос, а меня потом слили».

Если поверить Сарие Чамагуа и допустить, что документы ей передал Инал Ардзинба, то его очень трудно заподозрить в некомпетентности и недостатке экономических знаний, чтобы разобраться в подлинности документов. В 2007-2012 годах он учился на факультете Мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики.

К сожалению, нам не удалось узнать позицию министра иностранных дел Инала Ардзинба в данном вопросе, пресс-служба МИДа сообщила, что не комментирует информацию из Фейсбука и из анонимных телеграм-каналов.

Пресс-служба администрации президента, в стенах которой, как сообщила Сария Чамагуа, ей передали эти документы, тоже ситуацию не стала комментировать, переадресовав все вопросы в МИД.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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