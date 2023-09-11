Первый в истории Южной Осетии доклад комитета геологии, экологии и природопользования «О состоянии и об охране окружающей среды Южной Осетии в 2022 году», составленный по требованию природоохранного прокурора, закончился обращением экологов в парламент и Генеральную прокуратуру республики с жалобой на бездействие комитета.

Юристы «Зеленой Алания» после ознакомления с докладом комитета геологии, экологии и природопользования «О состоянии и об охране окружающей среды республики Южная Осетия в 2022 году» пришли к выводу, что изложенное в докладе «позволяет сделать вывод о бездействии комитета … неисполнении его должностными лицами полномочий, задач и функций, возложенных на комитет постановлением правительства … а также вывод об отсутствии контроля за деятельностью комитета со стороны уполномоченных должностных лиц правительства РЮО».

Необходимо отметить, что это первый опыт комитета природопользования, ранее организация никогда не отчитывалась о состоянии окружающей природной среды. Очевидно, не было бы отчета и в этот раз, если бы не требование природоохранного прокурора. Доклад был составлен, но не опубликован – «зеленые» вынуждены были истребовать его у комитета, чтобы ознакомиться с содержанием.

По мнению руководителя общественной природозащитной организации «Зеленая Алания» Залины Габаевой, документ представляет собой бездумную и нелогичную компиляцию из аналогичного доклада РФ, носит умозрительный характер, изобилует повторениями фрагментов текста, неуместными для Южной Осетии. Здесь и загрязнение воздуха несуществующей металлургической промышленностью РЮО и возрастающим автомобильным парком России.

Комитет ссылается в отчете на Красную книгу, которая официально не введена в действие на территории Южной Осетии.

Говорит Залина Габаева:

«Когда мы прочитали доклад нашего комитета экологии о том, как они работают, о состоянии окружающей среды, о мероприятиях, направленных на ее улучшение, у нас возникло ощущение безысходности. Там не пишется о решении проблем. Авторы утверждают, будто проблемы должны решать общественные организации, представители СМИ… Не очень хорошее впечатление произвели на нас эти выводы. Чем-то комитет, видимо, все-таки занимается, но ничего такого, что решало бы проблемы экологии, в докладе мы не увидели. В результате, появилось наше обращение. Когда мы отнесли его в парламент, уже возникла мысль отнести его и в прокуратуру. Тоже хочется подчеркнуть, что это никаким образом не плохое отношение к работникам комитета экологии. Просто мы понимаем: если мы к проблеме ухудшения нашего экологического состояния сейчас не привлечем максимум внимания, пусть даже таким способом, ничего не изменится».

Местные экологи бьют тревогу: гибнут озера и реки республики. «Зеленые» из года в год пытаются привлечь к проблеме внимание югоосетинского общества, но ситуация лишь ухудшается.

У здешних водных ресурсов в основном две беды. Первая: варварская разработка гравия в поймах даже не рек – речушек. Они настолько малы, что запросто могут исчезнуть, если экскаватор на той же Большой Лиахве вдруг раскопает карстовый разлом. О реальности подобных рисков упоминается и в докладе комитета экологии.

Вторая беда рек и озер – канализационные стоки. В некоторых местах на реках построены очистные сооружения, но они не работают. Местные власти предпочитают сливать нечистоты напрямую, такое впечатление, что они в принципе не считают это чем-то непозволительным. Говорит Залина Габаева:

«До сих пор мы продолжаем находить незарегистрированные канализационные стоки, которые стекают в реку, причем на совершенно разных уровнях. Буквально вчера на реке Чимасдон обнаружили канализационный сток в том месте, где люди купаются. Там выше по течению совсем малонаселенное село, поэтому до сих пор считалось, что река совершенно чистая. Сколько бы мы ни писали, никто на наши сигналы не реагирует. Сейчас идет активное строительство многоквартирных домов в поселках Дзау, Занур. Построили там и очистные сооружения, но они не функционируют. Канализационные стоки попадают прямо в реку, причем в курортной зоне, и это уже государственное преступление. Раньше, когда это делали частники, с этим как-то можно было бороться, обращаясь за помощью в государственные инстанции. А сейчас мы понимаем, что это делает уже государство».

Около месяца назад экологи запросили у санитарно-эпидемиологической службы результаты исследования воды в реках и озерах республики. По словам Залины Габаевой, результаты подтвердили опасения «зеленых»:

«По химическим показателям почти все соответствует, ничего страшного, но проблема упирается именно в фекальное загрязнение. Непригодны для купания ни река Лиахва, ни городское озеро. Городское озеро даже заполнять не стали в этом году, потому что не могут обеспечить его бактериальную безопасность. Но это не решило проблему, дети все равно находили, где купаться.

– В реке купаться опасно?

– Да, безусловно».

На фоне заявлений экологов довольно странно выглядят прожекты властей устроить в Южной Осетии маленький туристический рай. Причем речь идет именно о намерениях развивать экотуризм.

Местные энтузиасты экотуризма планируют зарабатывать на желании жителей крупных промышленных городов России отдохнуть в девственно чистом уголке природы – подышать прозрачным горным воздухом, посидеть у берега реки, где, как утверждают местные горцы, вода настолько чистая, что ее можно пить прямо из русла.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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