В Южной Осетии не будет проблем с выплатой зарплат – глава Минфина

Бюджетники в Южной Осетии в привычном режиме будут получать заработную плату, несмотря на образовавшийся дефицит бюджета. Об этом на брифинге в Цхинвали заявил глава Минфина самопровозглашенной республики Казбек Царикаев.

«Я работаю на этой должности пять месяцев. Уже достаточно определился с проблемами, связанными с бюджетом. Неразрешимого ничего нет. Ничего страшного не произошло», – сказал он.

Царикаев добавил, что Кабинет министров ставит перед собой задачу повышения размера минимальной заработной платы, передает агентство «Рес».

К заявлениям министра югоосетинские телеграм-каналы отнеслись скептически.