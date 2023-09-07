Вашингтон готовится передать Украине российские активы и расширяет список вооружений. В новые пакеты помощи войдут снаряды с обедненным ураном, на очереди дальнобойные ракеты, которые Киев просит с начала боевых действий. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев очень огорчил Москву. Решения, озвученные главой Госдепартамента, в Кремле считают вопиющим нарушением международного права и очередным показателем беспринципности Запада.

США готовы передать Украине конфискованные российские активы. Об этом заявил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен в ходе своего двухдневного визита в Киев. По словам госсекретаря, «те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это».

Несмотря на то, что Блинкен не уточнил ни размер этих активов, ни сроки передачи, сам факт такого решения вызвал в Москве нервную реакцию. Пресс-секретарь российского президента назвал этот шаг Вашингтона вопиющим нарушением международного права и пообещал жесткую реакцию Кремля:

«Мы восприняли это абсолютно негативно, поскольку считаем незаконными действиями все случаи, связанные с блокировкой, арестом или иным удержанием любых средств, относящихся к государственной собственности, частной собственности и смешанной собственности Российской Федерации за рубежом. Разумеется, любые утверждения о том, что им удалось найти юридическое обоснование продолжению этого беззакония, – это абсолютный юридический нонсенс. И, в любом случае, они впоследствии, так или иначе, приведут к судебному разбирательству. Ни один случай такого незаконного удержания (средств) не останется без внимания».

Тем не менее в Вашингтоне, похоже, намерены довести дело до конца. А пока в США готовится юридическое обоснование передачи российских активов, Белый дом выделит очередной транш помощи на сумму миллиард долларов. При этом Блинкен дал понять, что американский политический истеблишмент близок к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет:

«Мы продолжим стоять на стороне Украины, и сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более одного миллиарда долларов в рамках этих общих усилий. Мы подробно обсудили вопрос о поставке Украине ракет большой дальности ATACMS. У нас состоялся очень предметный разговор. Я рад, что этот вариант остается открытым. Надеемся, что дискуссии внутри администрации США приведут к положительному решению. Потому что, если России удастся добиться хотя бы частичного успеха, это станет четким мотивационным сигналом, явным стимулом для всех других вредоносных сил по всему миру решать проблемы с помощью силы. Второй аргумент, я думаю, также очень прост. Не хочу показаться грубым, но вопрос в том, что если Запад не может победить в этой войне, то в какой войне Запад может выиграть? И когда я говорю Запад, я включаю в этот список и Украину».

Пока же вслед за Великобританией США передадут Украине снаряды с обедненным ураном. В Пентагоне подтвердили, что поставки начнутся в рамках объявленного Энтони Блинкеном пакета помощи. 120-миллиметровые снаряды с урановым сердечником, в частности, предназначены для обещанных танков Abrams, которые должны прибыть в Украину уже этой осенью. В Москве традиционно заявили об опасности применения подобных боеприпасов. Правда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом уточнил, что опасность радиоактивного заражения грозит именно украинским территориям:

«Это плохо. Современная история уже видела это в Европе. Эти снаряды активно применялись в Югославии. Их применение привело к очень печальным последствиям, хорошо задокументированным даже международными организациями. Применение этих снарядов привело к безудержному росту числа людей, больных раком и другими заболеваниями. Последствия ощущают на себе следующие поколения – те, кто по тем или иным причинам контактировал с ними или находился в районе их применения. Это плохие новости. Так что, к сожалению, такая ситуация неизбежно постигнет и те украинские территории, где они используются. И, конечно, ответственность за это полностью и прямо будет нести администрация США, принявшая это решение. Все должны осознавать это».

Боеприпасы с обедненным ураном способны более эффективно пробивать броню танков, поскольку подобные сердечники почти на 70% плотнее свинца, используемого в стандартных боеприпасах. Что же касается опасности заражения, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем комментарии подчеркнуло, что обедненный уран значительно менее радиоактивен, чем природный уран. По данным МАГАТЭ, исследования здоровья военнослужащих, подвергшихся воздействию обедненного урана, подтверждают, что его воздействие не приводит к какому-либо статистически значимому росту уровня смертности личного состава.

Тем не менее Москва уже запросила заседание Совета Безопасности ООН по проблеме поставок западного оружия Киеву. По словам первого заместителя постпреда России при Всемирной организации Дмитрия Полянского, Совбез соберется 12 сентября. При этом российский дипломат посетовал, что поставки вооружений «негативно влияют на перспективы урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее».

Впрочем, по мнению экспертов, озабоченность Москвы едва ли повлияет на намерения Запада не только продолжить поставки, но и увеличить количество и номенклатуру вооружений. Параллельно визиту Блинкена в Киев в Риге прошла встреча глав МИД стран Балтии и Северной Европы, на которой также было принято решение о выделении новых пакетов военной помощи Украине – от программ обучения пилотов до долгосрочных поставок вооружений.

«Что касается Норвегии, наш парламент при поддержке всех политических партий взял на себя обязательство реализовать пятилетнюю программу поддержки Украины. Мы пообещали около 1,3 миллиарда евро в год в течение пяти лет. Мы привержены поддержке Украины в долгосрочной перспективе. Более того, премьер-министр Йонас Гар в Киеве в августе объявил, что Норвегия планирует подарить Украине истребители F-16. Таким образом, сотрудничество Северных стран и Балтии никогда не было сильнее, никогда не было более важным и ценным, чем сейчас», – заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Вслед за США в НАТО также признали, что украинское контрнаступление, в успехе которого в последнее время на Западе ощущался определенный скептицизм, все же дает результаты. Сообщения о том, что ВСУ удалось прорвать первую линию российской обороны в Запорожской области, похоже, повлияли на решимость Вашингтона и его союзников увеличить поставки вооружений. В том числе дальнобойного оружия, которое позволит ВСУ наносить удары по штабам, коммуникациям и складам с оружием российской армии, находящимся сегодня в глубоком тылу – за пределами досягаемости украинских сил.

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