На сегодняшнем брифинге в столице Абхазии группа представителей политической оппозиции говорила о своем несогласии с высказываниями последних дней министра иностранных дел республики Инала Ардзинба, в которых тот упрекает оппозиционеров в создании проблем в российско-абхазских отношениях.

Сегодня на площадке АРСМИРА состоялся брифинг четверых представителей оппозиционных сил Абхазии, которые заявили о несогласии с рядом высказываний в ходе недавних встреч министра иностранных дел РА Инала Ардзинба по поручению президента с властными структурами и общественностью районов республики. Так, на встрече 8 сентября с активом Гулрыпшского района, как сообщает медиацентр МИД Абхазии, Ардзинба остановился на развитии отношений республики с Российской Федерацией и отметил, что «дипломатия – это дорога с двусторонним движением. Нужно соблюдать баланс интересов и фундаментальный дипломатический принцип взаимности». Далее он рассказал об упущенных возможностях в контексте вопроса о создании полноценной объединенной группировки войск вооруженных сил Абхазии и России. Кроме того, заявил, что информационное сопровождение рассмотрения вопроса по госдаче «Пицунда» нанесло ущерб абхазо-российскому диалогу. «Мы должны думать о новых источниках экономического роста. Это тот вопрос, который глава государства ежедневно держит на личном контроле. Главу государства нужно поддержать… Россия – ядро нашей внешней политики. Потеряем отношения с Россией – потеряем нашего главного союзника и мировую державу», – сказал министр.

Председатель республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барцыц в связи с этими высказываниями заявил сегодня:

«В первую очередь хочется отметить, что вот этот метод, который применялся молодым министром иностранных дел, – метод запугивания, метод формирования образа врага внутри Абхазии, антироссийских настроений и так далее, и тому подобное. Этот метод, к сожалению, не нов. Этот метод пытались использовать при обсуждении вопроса о госдаче «Пицунда», вы это помните прекрасно. Вот этот метод, на наш взгляд, является тем инструментарием, который, как думает власть, позволит ей решать какие-то сиюминутные задачи. Но это абсолютно не так. Во-первых, в Абхазии нет ни одной политической партии или общественной организации, которая была бы настроена антироссийски. Это абсолютно не соответствует действительности. Это метод политической манипуляции и спекуляции. Бжания усиленно развивал и развивает, по всей видимости, тему о том, кто нас будет защищать, если мы будем нелояльно настроены по отношению к Российской Федерации. Вот эти все пассажи, вот эти все, скажем так, ущербные тезисы, снова подчеркиваю, не имеют под собой почвы никакой. Мы понимаем, что поездки молодого министра по районам как раз связаны с продолжением этой политики. То есть этот молодой человек активно втягивается в эту повестку. В повестку, где нет правды. В повестку, где идут манипуляции. И это становится уже абсолютно очевидным, потому что так, таким образом не должно быть. Вместо того чтобы проводить реформы, вместо того чтобы работать здесь на благо страны, вместо того чтобы реализовывать потенциал наших местных людей, все время идет некое смещение акцентов – мы внутри тут ничего не можем, надо пригласить каких-то людей извне, надо им все отдать, раздать, распилить… Вот основная повестка».

И в завершение своего выступления Барцыц добавил:

«О чем я еще хотел сказать… Вот в годы правления Рауля Джумковича Хаджимба они практически каждые три месяца… ну, в среднем… три, четыре месяца, полгода… они были постоянными и систематичными. А на сегодняшний день факт остается фактом, что ни одна встреча за все время, кроме протокольной первой встречи, не состоялась. Вот это о многом говорит. Все-таки возникает вопрос – кто тогда, скажем так, не умеет налаживать отношения, не умеет выстраивать отношения. И, видимо, одна из причин, почему это происходит, – потому что у российской стороны нет доверия. Нет доверия к каким-то людям, к каким-то личностям».

Председатель республиканской общественной организации «Наша столица» Лаша Шамба продолжил:

«Я хочу сказать о том, что между народами Абхазии и России – братские отношения. И какие вопросы бы ни поднимались, и как остро они ни стояли, эти взаимоотношения никогда не изменятся. Республика Абхазия всегда оставалась и остается надежным партнером Российской Федерации. Аналогичное отношение руководства России в адрес нашего государства и народа. Кстати, о чем неоднократно говорил и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Тогда в связи со всем этим нам непонятно, о каком усугублении наших взаимоотношений с Россией говорит министр иностранных дел Инал Ардзинба. Мы считаем, что это попытка ввести в заблуждение наших граждан в своих личных политических целях ради проведения антинародных законопроектов иностранных олигархов. Я хотел бы сказать, что вместо того, чтобы ездить по стране и давать оценку нашим взаимоотношениям с Россией, лучше дать комментарий и объяснить нашим людям… Я говорю по поводу лживых обвинений в адрес экс-сотрудника администрации президента и нынешнего лидера оппозиции Адгура Амирановича Ардзинба. Считаю, что Генеральная прокуратура должна вмешаться и провести расследование. Потому что на сегодняшний день и вообще в принципе никому не позволительно, кто бы это ни был – президент, министр, – посягать на честь и достоинство гражданина Республики Абхазия. Люди, занимающиеся такого рода деятельностью, я считаю, не соответствуют нормам абхазского морально-нравственного кодекса. И не имеют права заниматься публичной и политической деятельностью в нашей стране. Мы неоднократно заявляли, что пришли в политику для того, чтобы покончить вот с такого рода грязными технологиями и политическими манипуляциями. Мы ждем объяснений и ждем расследования».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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