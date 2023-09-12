Сегодня в Эргнети состоялась встреча в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Это уже 114-я встреча формата, в ней помимо югоосетинской и грузинской стороны участвуют также представители России, Евросоюза и ОБСЕ.

Сегодняшняя встреча МПРИ вновь прошла без обсуждения новых или экстренных вопросов. Об итогах встречи по ее окончании рассказал глава югоосетинской делегации Егор Кочиев. Пообщаться с другими участники встречи у журналистов возможности не было – организаторы встреч, Миссия наблюдателей Евросоюза не допускают представителей СМИ на место проведения встречи.

Главным результатом встречи, по словам Егора Кочиева, стало обсуждение вопросов эксплуатации и ремонта Тирипонского оросительного канала. Этот канал начинается в Цхинвале и доставляет воду в отдаленную Цинагарскую зону, несколько раз пересекая грузино-осетинскую границу. Водой пользуются жители по обе стороны границы. Неделю назад было объявлено о завершении ремонта головного сооружения в Южной Осетии. Более подробно этот вопрос стороны обсудят на отдельной технической встрече, рассказал Кочиев:

«Мы договорились провести техническую встречу по оросительной воде, она пройдет в конце октября, когда закончится оросительный сезон. Целью этой встречи будет проработка технических моментов, чтобы на будущий оросительный сезон наши люди, – а каждая сторона, естественно, заботится о своих гражданах, – получили оросительную воду в том объеме, в котором она необходима. Я очень надеюсь, что эта техническая встреча прояснит ситуацию, и мы договоримся о том, чтобы вода поступала в необходимом количестве для всех потребителей – и для грузинских, и для югоосетинских».

Кочиев также добавил, что уже сейчас благодаря ремонту канала снята нагрузка с насосной станции в Грузии близ села Никози, где также наполняли канал.

По традиции югоосетинская сторона вновь поставила вопрос нахождения грузинского полицейского поста возле села Уиста. Он был установлен в 2019 году и находится на территории, которая относится к территории Южной Осетии.

Кочиев отметил, что для решения этого вопроса с Грузией задействованы все дипломатические возможности.

«Переговоры идут, не скажу, что они легкие. Мы надеемся, что грузинская сторона поймет всю бессмысленность нахождения этого поста на нашей территории и он будет выведен. При этом наши жители, естественно, перестанут ощущать постоянный дискомфорт от жизни под постоянным прицелом, и ситуация в этом районе выправится. Формальный ответ грузинской стороны, что это стандартный полицейский пост, который не несет никакой угрозы, и что там находится 12-14 «стандартных» полицейских. Лица, присутствующие на территории Республики Южная Осетия с автоматическим оружием, вызывают у нас обеспокоенность, это угроза, они не должны там находиться. Мы призываем грузинскую сторону дипломатическим путем решить этот вопрос и стабилизировать ситуацию в этом районе», – сказал Кочиев.

На встрече также были обсуждены ставшие уже традиционными вопросы полетов грузинских беспилотников над территорией Южной Осетии и отчет о нарушениях границы за истекший период. К слову, за последние полтора месяца было задержано 10 нарушителей, все они выдворены обратно в Грузию, один оштрафован.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях