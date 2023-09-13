В Южной Осетии ожидают делегацию российского Министерства экономического развития. Официальная пресса об этом не сообщает, но на достоверности информации настаивают источники из Дома правительства республики. По их информации, визит связан с необходимостью разрешить ряд принципиальных разногласий, касающихся соблюдения установленных Москвой правил расходования российских денег.

Цхинвал должен отчитаться о выполнении принятых перед Москвой обязательств в части Соглашения о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики Южная Осетия на 2022-2025 годы и устранению нарушений, выявленных аудиторами Федерального казначейства.

В целом речь идет о двух принципиальных для Москвы требованиях: привести невероятно раздутые штаты бюджетных организаций к российским нормативам и покончить с практикой совместительства нескольких должностей.

По утверждению источников, представители Минэкономразвития могут приехать уже завтра. В этом смысле неслучайно, считают источники, в последние дни в официальной прессе появились публикации с говорящими заголовками: «Минфин Южной Осетии устранит до конца года нарушения, выявленные Казначейством России»; «В Южной Осетии проведут инвентаризацию численности работников муниципальных и госучреждений».

Все глаголы в будущем времени. Из этого следует, что к 1 сентября, то есть к дате, установленной президентом Гаглоевым на исправление выявленных Москвой злоупотреблений, мало что сделано. Особенно, как указывают наблюдатели, в части, касающейся незаконного совмещения должностей. Здесь бюрократия открыто бойкотирует требования Москвы и президента Гаглоева.

Между тем Цхинвалу необходимо произвести хорошее впечатление на российских патронов. Республика переживает, наверное, самый тяжелый экономический кризис с 2012 года, когда правительство Бровцева оставило новоизбранного президента Тибилова с пустой казной в начале финансового года.

Правительство как может успокаивает население. Публикации в официальной прессе призваны внушить избирателю уверенность в завтрашнем дне. Читаем заголовки на страницах информагентства «Рес»: «В Южной Осетии проблем с выплатой зарплат не будет – глава Минфина»; «Правительство Южной Осетии работает над повышением МРОТ – Царикаев»; «Доходы госбюджета Южной Осетии за 2023 год превысили 1,5 млрд рублей – глава Минфина».

Несмотря на оптимизм, излучаемый кабмином, внешние признаки того, что республика находится в сложном экономическом положении, уже не скрыть. Бюджетники месяцами не получают зарплату, задержки в три-четыре месяца становятся делом обыденным. Как сообщают оппозиционные информресурсы, правительство сокращает все расходы, несвязанные с фондом оплаты труда.

В югоосетинском бюджете образовалась дыра в восемьсот миллионов рублей и, судя по заявлениям экспертов, она продолжает расти. Дыра образовалась в середине года из-за решения президента Гаглоева повысить зарплату силовикам. Местные эксперты назвали это решение популистским и неоправданно рискованным – Гаглоев пошел на этот шаг, не заручившись твердыми гарантиями Москвы, что она возместит Цхинвалу увеличение расходов в середине года.

Кроме увеличения денежного довольствия силовикам, президент принял решение выплатить часть миллиардного долга России за электроэнергию и выделить финансовую поддержку убыточным ГУПам. В результате дефицит бюджета превысил 9%, притом что законодательство устанавливает предельное превышение расходов над доходами в 5%.

По информации источников из правительства, увеличение расходов привело к тому, что деньги в казне заканчиваются раньше времени, и в октябре, судя по всему, зарплату платить будет не из чего. Самостоятельно эту дыру Цхинвалу не закрыть, значит, деньги нужно выпросить у Москвы. А Москва, в свою очередь, настаивает на своих требованиях, без выполнения которых говорить с Цхинвалом просто не о чем.

Очевидно, окончательное решение по сложившемуся в республике бюджетному кризису будет озвучено на следующем заседании межправительственной комиссии с учетом выводов российских Минфина и Минэкономразвития. Минфин уже вызывал к себе на ковер коллег из Цхинвала примерно месяц назад. Теперь, как утверждают источники, в республике ожидают делегацию Минэкономразвития.

Официальная пресса пока об этом не сообщила.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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