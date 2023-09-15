У разделительной линии задержан еще один гражданин Грузии

Представители российских оккупационных сил незаконно задержали еще одного гражданина Грузии, заявили в грузинской Службе государственной безопасности. Инцидент произошел возле разделительной линии близ села Одзиси Душетского муниципалитета.

«Получив информацию об инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию» Миссия наблюдателей ЕС. Об инциденте были немедленно проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии задействованы все доступные механизмы. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», – сказано в заявлении Службы госбезопасности.

Отметим, что 12 сентября в селе Эргнети состоялось 114-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Представитель СГБ Грузии Ираклий Антадзе тогда заявил, что в заключении в Цхинвали остаются четверо граждан Грузии. Он выразил уверенность, что в ближайшее время «будет возможность сообщить семьям некоторые позитивные новости относительно их судьбы».