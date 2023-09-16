Глава абхазского Минтуризма выступил на Международном форуме в Казахстане

Министр туризма самопровозглашенной республики Абхазия Теймураз Хишба выступил на Международном форуме в Казахстане. Он отметил, что Абхазия надеется на сотрудничество с Казахстаном и другими странами в сфере туризма. Глава Минтуризма особо подчеркнул, что Абхазия уже тесно взаимодействует с Беларусью, с которой у республики установлена беспошлинная торговля и безвизовый режим.

По словам министра, в Абхазии проживает всего 240 тысяч человек, а республику за послековидный 2021 год посетило более 1,5 миллионов человек. «Мы надеемся на сотрудничество с Казахстаном и с другими странами. У нас нет проблем с переходом границы, у нас безопасно», - сказал Теймураз Хишба.

Хишба отметил, что самая главная достопримечательность республики - люди разных национальностей, которые проживают в Абхазии. «Абхазия - это страна абхазов, и мы рады всем тем, кто пожалует к нам с добром. Абхазия - это 170 километров от границы до границы, 205 километров пляжа, самое большое количество карстовых пещер в мире - четыре из десяти находятся в Абхазии. Наша страна - одна из пяти стран с наибольшим количеством пресной воды на душу населения», - цитирует Хишба информагентство «Апсныпресс».

Деловая программа I Международного туристического форума «Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире» включает в себя обсуждение основных принципов партнерства и делового оборота с учетом стремительного изменения конъюнктуры рынка, перспективных проектов и инициатив, представляющих особое значение для развития международного сотрудничества в сфере устойчивого развития туризма, укрепления экономических связей партнерами и государствами, заинтересованных в развитии диалога с Россией по широкому спектру направлений.