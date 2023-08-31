Российский союз туриндустрии сообщает о возросшем потоке российских граждан в Абхазию. Согласно этим данным, республика опережает по посещаемости ОАЭ, Египет и Таиланд и находится на втором месте по популярности у россиян после Турции. В этом году Абхазию уже посетили более миллиона граждан России.

У абхазской общественности, прежде всего среди представителей туристической отрасли, оживленное обсуждение вызвали цифры, озвученные вчера на пресс-конференции вице-президентом Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрием Гориным. По его словам, Абхазия заняла уверенное второе место по популярности среди россиян, совершивших этим летом через турфирмы путешествие за рубеж. Всего таких организованных туристов из России было 5 миллионов. Самыми популярными зарубежными направлениями стали: Турция (не менее 2,6 млн туристов за три летних месяца), Абхазия (1,2 млн), ОАЭ (350 тыс.), Египет (300 тыс.) и Таиланд (180 тыс.). Кроме того, россияне путешествовали на Мальдивы (55 тыс. человек), Кубу (35 тыс.), Шри-Ланку (27 тыс.) и Сейшелы (11 тыс.).

Для Абхазии, где нынче прогнозы выглядели не слишком обнадеживающими, информация Горина звучит сверхоптимистично. Если учесть, что активный приезд российских туристов в республику продолжается в сентябре и даже октябре, а также то, что кроме организованных заезжает и много неорганизованных, число отдыхавших в Абхазии может достичь и рекордного уровня 2021 года – полутора миллиона.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с президентом Абхазского союза туристов Анной Калягиной, и она так прокомментировала приведенную информацию:

«Слава Богу, что нам повезло с погодой. Я думаю, что погода позволяет и еще долго позволит продлить этот сезон. Начался он не очень удачно. Собственно говоря, за два месяца мы так немножечко приуныли. Но июль и август… Август был очень насыщенным. Я думаю, что вытянул этот сезон август. И вытянет его сентябрь. Тут тоже уже очень плотное бронирование. Что касается статистики, то я хочу сказать, что статистика – вещь такая, знаете…

– Лукавая…

– Да. Организованные туристы – это и однодневные, и те, кто приезжает на два-три дня. Пройти через границу может очень много туристов, плюс еще те, кто закупается в том же самом дьюти-фри».

Правда, тут Калягина поправилась: сочинцы, которые на короткое время заезжают в Абхазию, чтобы приобрести товары в магазинах беспошлинной торговли, фиксируются на КПП «Псоу», Горин же, очевидно, пользовался цифрами российских турагентств. Анна Калягина продолжила:

«Наверное, они все же считали по путевкам проданным…

– По вашим данным, число неорганизованных туристов, которые нигде в турагентствах не засвечиваются, какой процент составляет от организованных?

– У нас всегда были очень разные данные, потому что вначале люди ехали к нам в основном без покупки турпутевки. Потом по нарастающей стали покупать через агентства, через туроператоров. И сейчас, наверное, пятьдесят на пятьдесят. Очень много в нынешнем августе приезжало наобум. И здесь хочется обратиться ко всем туристам, гостям республики, кто хочет приехать в Абхазию, чтобы позаботились о зоне проживания заранее, особенно на июль, август, сентябрь. Многие хотят на первую линию, и чтобы был уровень комфорта. Но, возможно, что таких мест уже нет. Ну, конечно же, первая линия закрывается сразу, пользуется большим спросом».

Поинтересовались мы ее мнением и по такому вопросу. Нынешним летом в Абхазии стало меньше несчастных случаев с жертвами на море и во время пеших подъемов в горы, но появилась новая напасть – камнепады по дороге на озеро Рица. 4 июня в Юпшарском каньоне по этой дороге обломки упали на проезжающий мимо автомобиль, в результате погиб 27-летний уроженец Пензенской области, а еще одна 28-летняя пассажирка была доставлена в больницу с переломом ноги. В середине августа министр туризма Абхазии Теймураз Хишба издал приказ о запрете на остановку транспорта в каньоне, но владельцы торговых точек в каньоне перекрыли трассу в знак протеста, и министру пришлось ехать на встречу… Запрет остался в силе. Примечательно, что некоторые авторы, поддержавшие забастовщиков, то ли запамятовали, то ли сделали вид, что запамятовали, о погибшем туристе, но зато поддержали версию, что под этим предлогом хотят отобрать выгодные торговые точки и отдать их «своим людям». В ответ в соцсетях было выложено звуковое обращение матери погибшего туриста. А на днях упавший по дороге на Рицу камень повредил еще один автомобиль… Анна Калягина говорит:

«Давайте скажем так: безопасность туриста – это самое важное, что может быть сегодня в туристической сфере. Давайте не будем в опасном месте хотя бы останавливаться. А потом уже смотреть, укреплять… Я не профессионал, но разговаривала со специалистами. Да, есть и природные катаклизмы, и экологическая проблема. Кто-то говорит, что высохший самшит, его корни, раньше, как проволокой, держали эти камни…

– Там, говорят, и сетки какие-то можно делать, не знаю, насколько это решит проблему.

– Мы как-то расслабились и ездим спокойно, хотя никто не может предугадать… Вот едем и видим, что камни лежат на дороге – значит, они падают. А так как поток машин увеличился, соответственно, вероятность попадания их в автотранспорт и людей увеличилась».

И еще одна особенность нынешнего турсезона. Недавно мы рассказывали, что стало меньше ограблений туристов со стороны местного криминалитета, но зато гостья из Челябинска подозревается в хищении барсетки с 65 тысячами рублей у жителя Пицунды. И вот словно в подтверждение. По горячим следам раскрыто преступление, совершенное в Гагрском парке, сообщила вчера пресс-служба МВД РА. У потерпевшего, отдыхавшего в парке Принца Ольденбургского, украли сумку с документами и деньгами. Мужчина обратился с заявлением в дежурную часть Гагрского УВД. Принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали Ниязяна Дереника Багратовича, 1980 года рождения, гражданина Армении, находящегося на отдыхе в Абхазии. При личном досмотре сотрудники милиции обнаружили у подозреваемого похищенное – сумка с документами на имя заявителя и 65 тысяч рублей. Снова 65 тысяч. Правда, на этот раз турист украл у туриста. В отношении Ниязяна возбуждено уголовное дело и назначена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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