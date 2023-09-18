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На «Верхнем Ларсе» ожидается скопление большегрузов

Верхний Ларс

Скопление большегрузного транспорта ожидается на границе России и Грузии с 18 по 24 сентября из-за ремонтных работ дороги. Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на «Росгранстрой». Грузинская сторона сообщение не комментировала.

«В связи с проведением работ по укладке асфальтового покрытия на полосах движения для грузового транспорта по направлению на въезд в Россию в период с 18 по 24 сентября на выезде из России будет организовано реверсивное движение. Ожидается временное снижение пропускной способности, что может привести к скоплению грузового транспорта», – заявили в «Росгранстрое».

Ведомство просит закладывать больше времени при планировании поездки через КПП «Верхний Ларс».

Реконструкция российского автомобильного пункта пропуска на границе с Грузией находится на завершающей стадии. Пропускная способность погранперехода достигает трех тысяч транспортных средств в сутки.

В июне текущего года врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов заявил, что «на Верхнем Ларсе сейчас осуществляется прорыв экономической блокады», которую России устроили страны Европы.

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