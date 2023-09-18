В Москве комментируют заявление СГБ Грузии о подготовке «Евромайдана»

Российские эксперты комментируют заявление Службы государственной безопасности Грузии о готовящихся беспорядках в стране с целью смены власти. В Москве уверены, что «Запад попытается раскачать ситуацию перед выборами в Грузии». Об этом, в частности, заявил политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.

«По мере подготовки и проведения этого мероприятия различные структуры и спецслужбы западные будут пытаться раскачать ситуацию, с тем чтобы изменить расстановку сил в парламенте в свою пользу... или совершить государственный переворот массовый, беспорядки. Провернуть такой сценарий в Грузии? Почему бы и нет?» – сказал эксперт телеканалу «Звезда».

Арешев считает, что западные спецслужбы таким образом могут попытаться сместить внешнеполитическую позицию Грузии примерно в том же направлении, в котором они это сделали в Украине. Очень важно для силовых структур Грузии такого рода дело «своевременно раскрыть и нейтрализовать», отметил политолог.

Эксперт Ассоциации военных политологов Алексей Кошкин считают, что США и их союзники «хотели бы поджечь у границы (России) костры всевозможных конфликтов», чтобы «изменить вектор развития Грузии».

«Сегодня Грузия довольно толерантно относится к заявкам Украины, в частности, (президента Владимира) Зеленского, связанным с открытием «второго фронта». Грузия нет открывает. Раз эта власть в Грузии нет открывает, тогда надо провести «Евромайдан», чтобы новая власть могла открыть «второй фронт» и, естественно, поджечь ситуацию на границе с Российской Федерацией. Вот такие замыслы у гегемона, у их помощников, у Украины по отношению к Грузии», – отметил Кошкин в разговоре с телеканалом «Дума ТВ».

Депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») в комментарии «Российской газете» заявил, что «организация новых оранжевых революций для Запада – последний шанс хоть немного отдалить свое политическое фиаско».

«Как видим, международные кукловоды не успокаиваются. Обезумевшие от безнаказанности, понимающие полный провал своей авантюры на Украине, они изо всех сил пытаются расшатать обстановку в других странах», – сказал Хамитов.

Он высказал мнение, что Запад взбесил отказ Грузии «поддерживать киевский режим антироссийскими санкциями и военными поставками Киеву».

«Не имея на руках сколько-нибудь убедительных аргументов, они решили прибегнуть к проверенному средству – организации массовых беспорядков, надеясь, видимо, поймать хоть какую-нибудь рыбку в этой мутной воде», – добавил депутат.

Российские власти сообщение грузинской СГБ пока не комментировали.