Брифинг участников штаба по противодействию принятию законопроекта «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» открыл его руководитель, общественный деятель, Герой Абхазии Леван Микаа. А общественный деятель, представитель абхазской диаспоры Турции и член штаба Эркан Кутарба рассказал о группе членов диаспоры, которая приехала с ним, чтобы присоединиться к ведущейся борьбе.

С этого момента начал и свое выступление на русском языке член штаба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Лаша Зухба:

«Очень важным и знаменательным событием я вижу приезд представителей нашей диаспоры в Абхазию. Они будут непосредственно работать с нами, с нашим штабом. Их очень сильно, как уже было сказано, этот вопрос волнует… Сегодня мы разговариваем после важного очень события, которое состоялось в Гудауте, ключевом абхазском городе, столице времен войны, и после которого мне казалось… не казалось, а так оно и есть в общем-то… этому закону хребет поломан. Но тем не менее мы слышим по итогам похода представителей власти по районам, что власти все-таки не оставили попытку пролоббировать этот закон и протолкнуть его в парламенте. В связи с чем, несмотря на всю проделанную работу штаба, несмотря на то, как развиваются события, я все-таки вынужден говорить о том, что нельзя полностью расслабляться, нельзя рассчитывать на то, что власть эти попытки окончательно оставила. Такой ситуации, к сожалению, нет».

Леван Микаа продолжил говорить о неуступчивости власти:

«Мы знаем, что после принятия решений против законопроекта рядом районных собраний были организованы президентом, по словам самого министра иностранных дел, поездки по районам Абхазии, где прозвучал ряд аргументов, на которые мы сегодня должны прореагировать. В чем заключается новая тактика сегодня власти? Первое – это запугивание в вопросе внешней безопасности нашей страны. Отстаивание абхазских национальных интересов приведет, мол, к тому, что Российская Федерация откажет в помощи Абхазии в случае военных действий со стороны Грузии. Яркой фразой это было сказано – таким образом, что мы скажем, если в наши дома прилетят дроны? То есть грузинские дроны… Я хотел бы прокомментировать. Первое. Союзнические отношения Абхазии и России не строятся на интересах олигархов и личных интересах. Союзнические отношения были заложены еще в 1992-1993 годах, когда мы с оружием в руках отстояли свою независимость и сделали так, что со временем Абхазия подписала союзный договор с Россией. Абхазы всегда подтверждают союзнические отношения. И вот, например, в сегодняшней СВО уже 12 молодых людей из Абхазии погибло. Это ли не подтверждение того, что абхазы всегда подтверждают свои союзнические отношения, отдавая жизни за своего союзника?»

А затем Микаа продолжил:

«А что касается вот этой опасности от дронов, то это уже не раз звучит от власти, и в Пицунде это прозвучало – что прилетят дроны и всех нас уничтожат. Это на самом деле смешно, потому что мы видим, что сегодня у всех есть доступ собрать дроны и ударить по противнику. В сегодняшнем, современном мире война дронов – это практически уничтожение всей экономики. Грузия если задумает, например, нанести удар по Абхазии, то и Абхазия может нанести такой же, если не более серьезный урон Грузии. И поэтому это дорога с двусторонним движением. И как можно говорить, что какая-то сторона будет использовать дроны, а другая – нет... Как будто с нами как с папуасами разговаривают, а мы не знаем, что такое современный дрон, который можно собрать за 200-300 тысяч и нанести там удар по любому городу Грузии. И он будет так же опасен для них и, может, в большей степени, чем для нас».

Член штаба, художник, кавалер ордена Леона Батал Джапуа назвал политику нынешней власти «барыжной историей». А общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа остановился в ходе своего выступления на фигуре министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба:

«Для каждого человека есть свой центр мира. Для многих жителей Абхазии, для большинства, кто связывает свою судьбу с этой страной, это Абхазия. Для тех, кто сегодня здесь присутствует, – это Абхазия. Ничего плохого нет, если для кого-то центр мира находится в другом месте. Я в принципе ничего плохого в этом не вижу. Но я считаю неправильным, например, что чиновник, который работал в структуре другого государства, в органах государственной власти, который давал присягу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, пусть это будет союзное государство, пусть это будет братское государство, самый главный и лучший партнер, но неправильно, что эти люди работают в таких важных направлениях общественной жизни Абхазии. Внешнеполитическое ведомство должен возглавлять носитель абхазской идеологии. Никаких иных интересов там не должно быть. Я не виню в этом министра иностранных дел, я виню в этом людей, которые назначили его на эту работу. Может быть, он замечательный профессионал, но это профессионал, который не воспитан и не создан в абхазской среде. По крайней мере, по тем заявлениям, по тому поведению, которое он демонстрирует, мне так кажется».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях