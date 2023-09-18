Изида Чаниа

Обвинения в антироссийских настроениях с некоторых пор приобрели форму речитатива в выступлениях абхазских чиновников. Дошло до абсурда: в стране, где нет законов, каким-то образом определяющих ответственность за антироссийские настроения, а значит, нет определения, что такое антироссийские настроения, глава Службы государственной безопасности Роберт Киут (сейчас он министр внутренних дел) и министр иностранных дел Инал Ардзинба угрожают гражданам страны жесткими мерами в рамках закона.

Именно с этих неправовых угроз представителей власти в феврале нынешнего года стартовала кампания, в которой руководство страны подменяет формулировкой о стратегическом партнерстве свои личные интересы, стыкующиеся с интересами олигархов. Если убрать из этой риторики принадлежность олигархов к России, то останется суть – проекты, реализуемые властью, являются угрозой существования государства, нарушают и без того хрупкий демографический и электоральный баланс, представляют угрозу для государствообразующего этноса. К сожалению, общественность вместо того, чтобы проигнорировать дешевую уловку представителей власти, на которой держится эта хлипкая конструкция, стала оправдываться.

Общество было поставлено в ситуацию, когда любое недовольство в адрес абхазских властей, реализующих проекты российских олигархов, преподносится как противовес стратегическому партнерству

К слову сказать, и до этого заявления ни одно публичное выступление абхазских политиков не обходилось без слов благодарности в адрес России – за признание, за военное сотрудничество, за пенсии и зарплаты. Но с того момента, как Киут-Ардзинба громогласно объявили об «умышленной генерации антироссийских настроений» в Абхазии, все общество было поставлено в ситуацию, когда любое недовольство в адрес абхазских властей, реализующих проекты российских олигархов, преподносится как противовес стратегическому партнерству. Если верить нашему президенту и его чиновникам, то получается, что пенсии советским пенсионерам напрямую зависят от бизнесменов с сомнительной репутацией, российские войска покинут Абхазию, если не будет принят закон об апартаментах, а над нашими головами будут летать дроны, если мы не согласимся войти в состав союзного государства России и Белоруссии или отдать госдачу в Пицунде.

После подобных зачастую эмоциональных выпадов чиновников на встречах в Общественной палате или с активами районов у меня не осталось сомнений, что нынешнее руководство Абхазии не представляет и не защищает интересы нашей страны. Более того, подвергает ревизии достижения абхазского государства и этноса, независимость страны.

За примерами далеко ходить не надо. Так как наш президент абхазским СМИ интервью не дает (и я его понимаю – придется говорить об Абхазии, а говорить нечего), я возьму для иллюстрации последнее интервью Бжания российской «Звезде». Львиная часть его посвящена России. Моментами возникает ощущение, что интервью берут не у Бжания, а у Путина. Аслан Бжания размышляет о современной политике, то есть о попытках Запада ослабить Россию, о спецоперации России в Украине. Об отношениях Абхазии и России, о будущем Абхазии говорит только через призму интересов России. Никаких инициатив по переговорам с Грузией, Турцией, ни слова об абхазской диаспоре, разбросанной по всему миру...

Что имел в виду Бжания, под изыском – может быть, абхазские депутаты приедут в национальной форме с газырями или, как это было, когда Лукашенко приехал в Пицунду, будут танцевать национальные танцы с кинжалами перед заседаниями парламента Союзного государства?

Особого внимания заслуживает его заявление о готовности Абхазии войти в состав Союзного государства России и Белоруссии. Так, он сообщает (тоном человека, передающего настроения общества), что Абхазия «ничего не испортит» в этом Союзе, а «привнесет элемент изыска». В первой части я с ним согласна – в таком союзе мешать Абхазия никому не может по определению. У крохотной Абхазии и бюджета-то не хватит, чтобы представлять себя в многочисленных союзных структурах – парламент (только палата союза по 36 депутатов от каждого государства-участника, не говоря о палате представителей), совет министров, суды, счетная палата, постоянно действующий комитет и так далее. Поэтому я согласна – мешать точно не будем. Но, может, Бжания как-то представляет себя в качестве председателя Высшего совета СГ России-Белоруссии и Абхазии? Здесь я просто опущу комментарии, связанные с его несостоятельностью как руководителя Абхазии, и перейду сразу ко второй части – «изыску», который он обещает Союзу в виде Абхазии. Что имел в виду Бжания, под изыском – может быть, абхазские депутаты приедут в национальной форме с газырями или, как это было, когда Лукашенко приехал в Пицунду, будут танцевать национальные танцы с кинжалами перед заседаниями парламента Союзного государства? Как бы то ни было, звучит неуместно.

Должна сказать, что наш президент умеет делать шокирующие заявления, от которых можно испытать разве что испанский стыд, но это было кульминаций его бытового отношения к нашей стране, к государственным вопросам. К сожалению, я ни разу не слышала ни от Аслана Бжания, ни от проповедника его интересов министра иностранных дел Инала Ардзинба детального обоснования того, как они представляют себе существование крохотной Абхазии в составе федеративного образования из двух очень больших стран – России и Белоруссии. Одна из них, к слову, не признает нашу независимость. И, уж тем более, какие выгоды от этого проекта получит Абхазия и почему этот вопрос вообще возник в их головах? Возможно, они начнут приглашать специалистов – экономистов, политологов и юристов – к обсуждению данной темы, когда очередной проект уже поступит в парламент и часть депутатов откажется за него голосовать, несмотря ни на какие «коврижки»? Во всяком случае, с таким предложением выступил Инал Ардзинба несколько дней назад по проекту закона об апартаментах, принятия которого в парламенте давно ждет Аслан Бжания.

«Но вернемся к нашим баранам» – к антироссийским настроениям в Абхазии, а вернее, к тем, кто их создает, «генерирует». В городе Гудауте два года назад появилось самое высокое здание – 17-этажная гостиница «Россия». Вечером над абхазским городом всеми цветами триколора нависает вывеска – «Россия». Год назад главу администрации города, хозяев гостиницы правоохранительные органы поставили в известность, что данная вывеска нарушает закон о государственном языке и закон о рекламе. Руководство города не предприняло никаких действий для того, чтобы обязать собственника выполнять законы страны. А в этом году в гостинице произошла целая череда конфликтов, связанных с тем, что приглашенные на работу из России представители администрации требуют от младшего обслуживающего персонала не говорить на государственном языке, высказываются негативно об Абхазии и ее народе. Глава администрации района, правоохранители и даже СГБ, которое стоит на страже государственных интересов и угрожает жесткими мерами проводникам антироссийских настроений, не обращают внимания на абхазов, подвергающихся дискриминации в своей стране. Там же, в Гудауте, российский полковник требует в нарушение законов Абхазии и России поднять на школьной линейке в абхазской школе российский флаг и исполнить российский гимн. Администрация района опять безмолвствует. Это на муниципальном уровне.

И вот почему такое происходит. Потому что в Общественной палате звучат заявления президента Бжания, который сообщает пенсионерам, что они лишатся советской пенсии, если парламент не примет закон об апартаментах, заявления министра иностранных дел Инала Ардзинба, угрожающего дронами всем несогласным с идеей союзного государства и так далее. Вот это все и есть основа для возникновения антироссийских настроений. И если их еще нет, то усилиями нашей власти эти настроения появятся – наше руководство перегнуло палку, угрожая абхазскому народу Россией.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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