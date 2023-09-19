Отару Парцхаладзе не будут блокировать счета – решение Нацбанка

Попавшему под санкции США бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Парцхаладзе не будут блокировать счета.

Грузинский Нацбанк объявил, что режим санкций отныне будет распространяться на граждан Грузии, «если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу, на основании примененных к нему санкций».

Ранее в правящей партии «Грузинская мечта» заявили о неконституционности заморозки грузинских счетов Парцхаладзе, потребовав от США доказательств его связей с Россией.

Напомним, что США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе 14 сентября. По данным Госдепа, гражданин России и Грузии Парцхаладзе активно работал с ФСБ России в целях «оказания влияния на грузинское общество и политику в пользу России».