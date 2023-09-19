Нарастает скандал вокруг бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, который попал в санкционный список США. Сегодня на заседании парламента депутаты правящей партии и оппозиции обменялись взаимными обвинениями. В «Грузинской мечте» требуют от США дополнительных доказательств его виновности, тогда как в оппозиции говорят о российских связях приближенного к Бидзине Иванишвили человека.

Напомним, что 14 сентября США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе. По данным Госдепа, последний активно работал с ФСБ России в целях «оказания влияния на грузинское общество и политику в пользу России». 15 сентября Служба госбезопасности заявила, что в отношении Парцхаладзе «продолжается изучение вопроса», хотя дело не сдвинулось с мертвой точки.

Более того, в «Грузинской мечте» недвусмысленно заявили об «антиконституционности» действий США в отношении гражданина Грузии, потребовали доказательства о его связях с Россией. Заявления по этому поводу 18 сентября сделали председатель партии Ираклий Кобахидзе и генсек Каха Каладзе.

Следом стало известно, что Нацбанк Грузии заблокировал все счета Парцхаладзе в коммерческих банках Грузии, что вызвало недовольство «Мечты». По словам Кобахидзе, действия регулятора противоречат конституции, так как он не имел права блокировать счета гражданина Грузии без веских доказательств.

«Когда выдвигаются такие обвинения, конечно, за ними должны быть доказательства. Я не знаю, может быть, это внутреннее регулирование Национального банка, но приоритет всегда отдается Конституции Грузии. Если такое решение примет Национальный банк, то оно прямо противоречит Конституции Грузии и презумпции невиновности в отношении граждан Грузии. Вы знаете, что основные права человека, в том числе презумпция невиновности, особо защищены Конституцией Грузии. Конечно, иностранцу здесь могут запретить осуществлять коммерческую деятельность или любой другой вид деятельности, но, когда речь идет о гражданине Грузии, государство действует с особой ответственностью, и эта ответственность в первую очередь возложена на него конституцией», – заявил Кобахидзе.

На поверку выяснилось, что и с гражданством Грузии бывшего генпрокурора происходит что-то непонятное: по информации президента страны Саломе Зурабишвили, у Отара Парцхаладзе есть российское гражданство, что, согласно закону, автоматически означает прекращение гражданства грузинского, но никаких бумаг по этому факту в администрацию президента не поступало.

Ираклию Кобахидзе и на этот раз пришлось выступать в роли блюстителя законодательства. По его словам, он только узнал от журналистов данный факт, поэтому рассмотрением этого дела займется Минюст Грузии.

Оппозиция не преминула воспользоваться непоследовательностью заявлений лидера «Грузинской мечты». Сегодня на пленарной сессии парламента правящей команде и СГБ припомнили их риторику прошлых дней. Даже умеренный депутат Алеко Элисашвили не смог сдержать эмоций:

«Шпионить за другой страной, быть агентом означает предавать свою собственную страну, особенно в пользу страны-оккупанта. Но в это время вы делаете крайне постыдное заявление, чтобы вам кто-то предоставлял доказательства его вины. СГБ – служба, которая должна точно знать, кто является шпионом, а кто – нет. Они должны были заметить это раньше американцев и раскрыть его. Они именно для этого существуют, а не для слежки за оппозицией».

У «Нацдвижения» своя версия происходящего. Сегодня в офисе партии презентовали детали расследования, согласно которым Отар Парцхаладзе на протяжении 10 лет являлся приближенным к семье Иванишвили человеком, через которого она осуществляла контроль над налоговой службой Минфина и таможней, финансовой полицией, стратегическими объектами, а также портами Батуми и Поти. Происходящее, по мнению депутата Аны Цитлидзе, ставит власть в безвыходное положение:

«США прямо сказали вам, что бывший генеральный прокурор, которого вы восхваляли, человек, который до сих пор причастен в координации правоохранительных органов и который является ближайшим членом окружения, кумом Беры Иванишвили, оказался российским агентом. Вы сейчас защищаете Парцхаладзе все вместе, потому что никто не знает, какие компроматы он имеет против вас. Что в это время делает СГБ? Вместо того чтобы расследовать дела бывшего генпрокурора и его связи с ФСБ, она выходит и пытается накормить граждан Грузии сказками о грядущем перевороте».

В свою очередь, по словам бывшего главы Нацбанка Романа Гоциридзе, блокировка счетов бывшего генпрокурора была правильным шагом, но запоздалым решением. Любые нападки на Нацбанк со стороны власти могут привести страну к коллапсу, предостерег депутат.

«О какой презумпции невиновности вы ведете речь? Если бы не Нацбанк, произошла бы заморозка взаиморасчетов Грузии с внешним миром, грузинский бизнес бы рухнул, так как ни один предприниматель не смог бы перевести деньги за границу. Один миллион наших граждан, работающих за границей, не смогли бы перевести деньги в Грузию. Вчера вы этого не осознавали. Кстати, сам Бидзина Иванишвили осудил бы вас за такие выпады, потому что он знает цену своим деньгам. Если бы Нацбанк не принял такого решения, «Карту Банк» Бидзины Иванишвили попал бы под санкции. Конечно, Иванишвили предпочитает пожертвовать и заморозить счета своего агента Парцхаладзе, чем полностью обрушить свою финансовую систему. Я уверен, что это заявление, вероятно, было сделано, пока Бидзина Иванишвили спал и вы не получали от него указаний», – заявил Гоциридзе.

Неправительственный сектор также заявил о необходимости расследования в отношении бывшего генпрокурора. Сегодня 14 НПО выступили с совместным заявлением, в котором отмечается, что серьезную озабоченность вызывает тот факт, что грузинская общественность узнала о сотрудничестве Парцхаладзе с российскими спецслужбами из заявления Госдепартамента США, а не Службы госбезопасности Грузии.

В неправительственных организациях считают: спецслужбы Грузии неэффективны в борьбе с влиянием государства-оккупанта России и нуждаются в серьезном реформировании.

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