Омбудсмен Карабаха сообщает о 25 погибших и 138 раненых

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщает о 25 погибших и 138 раненых, передает Радио Азатутюн.

«По информации, полученной из степанакертского морга, по состоянию на 20:00 в результате полномасштабного террористического акта, осуществляемого Азербайджаном, погибли 25 человек, двое из которых мирные жители», – написал омбудсмен Нагорного Карабаха в соцсети X (бывшая Twitter).

«По положению на 21։00, в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] есть 138 раненых, из них 29 - гражданские лица», – сообщил Гегам Степанян.

19 сентября Баку сначала обвинил Армию обороны Нагорного Карабаха в проведении диверсионных действий, вследствие которых в результате двух различных взрывов, по информации азербайджанской стороны, погибли шесть человек, а затем объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе.