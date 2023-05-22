В Грузии назвали «нерегулярным» грузовой рейс Батуми-Новороссийск

В правящей партии Грузии прокомментировали скандал со свадьбой «семьи Лаврова» – прибытием дочери главы МИД РФ с мужем. В «Грузинской мечте» заявляют, что Екатерина Винокурова и ее супруг не нарушали действующий в Грузии закон «Об оккупации» и именно этим нужно руководствоваться, впуская их в страну. Нарушением в данном случае были бы их поездки в прошлом в самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия без разрешения официального Тбилиси.

«Я не знаю, был это зять Лаврова или другой человек, это не имеет особого значения, важно одно, нарушили эти люди закон об оккупации или нет. Если не нарушили – имели полное право въехать в Грузию», – сказал генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Скандал из-за приезда членов семьи Лаврова он назвал «обычными спекуляциями». Он отметил, что Грузия не вводила своих персональных санкций и не присоединялась к персональным санкциям других стран в отношении граждан России, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Мы открыто заявили, что ничего не скрываем или что скрывать? Мы не вводим санкции, заявления на этот счет делались много раз, самое главное и важное – это интересы нашей страны. Если мы посмотрим на нашу прошлую и недавнюю историю, мы увидим много совершенных нами ошибок, которые имели очень серьезные последствия для нашей страны и народа. Соответственно, мы не должны повторять эти ошибки, наоборот, мы должны прагматичной политикой преследовать интересы нашей страны и нашего народа», – сказал Каладзе.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что применение санкций к членам семьи противоречит правам человека.

«Следует сказать, по каким критериям государство руководствуется въездом в страну конкретных людей. Как вы знаете … мы не вводили свои санкции в отношении Российской Федерации, и причины этого объяснялись не раз. Наш главный критерий – нарушен или не нарушен закон «Об оккупации», – сказал Кобахидзе.

Он добавил, что если рассматривать вопрос персональных санкций теоретически, они могут относиться только к тем, кто непосредственно совершил преступление.

«Член семьи не может быть подвергнут санкциям, такой подход противоречит стандартам прав человека. Я специалист по правам человека, в свое время изучал эту область в Германии и могу вам прямо, смело сказать, что санкции в отношении члена семьи грубо противоречат нормам прав человека, и это очень мягкая оценка», – сказал Кобахидзе.

По его словам, целью скандала и протестов из-за истории со свадьбой была эскалация ситуации в стране, беспорядки и вновь озвучил тезис о том, что оппозиция хочет открыть в Грузии «второй фронт» против России.