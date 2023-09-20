Член Совета Нацбанка Грузии уходит в отставку

Член Совета Национального банка Грузии Папуна Лежава обратился к спикеру парламента с заявлением об отставке. Он покинет пост с 21 ноября текущего года.

Информацию об отставке Лежава подтвердила и.о. президента Нацбанка Натия Турнава.

Решение Лежава, предположительно, связано с приказом Турнава, согласно которому режим международных санкций будет распространяться на граждан Грузии, «если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу, на основании примененных к нему санкций».

Глава Нацбанка издала приказ после того, как под санкции США попал бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе. Решение Турнава вызвало негативную реакцию политиков, экспертов и пользователей соцсетей.

Натия Турнава на брифинге заявила, что Папуна Лежава – «хороший профессионал», и «у разных коллег, бывших коллег может быть свое мнение относительно того или иного решения».

Сегодня крупнейшие коммерческие банки Грузии (TBC Bank и Bank of Georgia) заявили, что не собираются допускать каких-либо исключений для граждан Грузии, попавших под международные санкции.