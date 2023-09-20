Крупнейшие банки Грузии заявили, что продолжат выполнять санкции

Крупнейшие коммерческие банки Грузии (TBC Bank и Bank of Georgia) заявили, что не собираются допускать каких-либо исключений для граждан Грузии, попавших под международные санкции.

В финансовых институтах, акции которых торгуются на Лондонской фондовой бирже, говорят, что соблюдают и будут соблюдать международные санкции, введенные США, Европейским Союзом и Соединенным Королевством.

Ранее и.о. президента Нацбанка Натия Турнава подписала приказ, согласно которому режим санкций будет распространяться на граждан Грузии, «если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу, на основании примененных к нему санкций». Таким образом, в Нацбанке разрешили банкам не блокировать счета Отара Парцхаладзе попавшего под санкции США бывшего генерального прокурора Грузии. Решение Нацбанка вызвало негативную реакцию политиков, экспертов и пользователей соцсетей.

Ранее лидеры «Грузинской мечты» заявили о неконституционности заморозки грузинских счетов Парцхаладзе, потребовав от США доказательств его связей с Россией. В Нацбанке полностью разделили мнение правящей партии.

США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе 14 сентября. По данным Госдепа, гражданин России и Грузии Парцхаладзе активно работал с ФСБ России в целях «оказания влияния на грузинское общество и политику в пользу России».