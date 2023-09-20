Выступление министра культуры Грузии в парламенте сопровождается стычками

Во время выступления министра культуры и спорта Теи Цулукиани в парламенте Грузии женщины-депутаты от оппозиции развернули возле трибуны плакат с надписью – «Русский военный корабль, иди на …».

Таким образом парламентарии выразили протест против отказа большинства обсудить тему введения санкций США в отношении бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе и решении Национального банка Грузии не распространять режим санкций на граждан Грузии, «если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу, на основании примененных к нему санкций».

Во избежание обострения ситуации спикер парламента Шалва Папуашвили объявил технический перерыв.

В это время за пределами зала заседаний, в фойе произошло сразу несколько стычек. Ситуация накалилась после того, как оппозиционные депутаты назвали Ираклия Кобахидзе «российским шпионом».

Представители правящей партии и оппозиции вступили в физическое противостояние друг с другом. Депутаты от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе завязали драку с лидером «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе.

Словесное противостояние произошло и между лидером «Силы Народа» Михаилом Кавелашвили, представителем правящей партии Мамукой Мдинарадзе и депутатом от партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Министр культуры и спорта Тея Цулукиани выступает на пленарном заседании парламента в формате «Часа министра».