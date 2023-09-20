Саакашвили: «Мы должны добиться отставки правительства Грузии»

Выступая на судебном заседании по делу о 7 ноября 2007 года, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили посредством видеосвязи призвал граждан противостоять правящей «Грузинской мечте»:

«Естественно, люди должны постоянно протестовать в разных местах, конечно, мы должны выйти на улицы. Кто решил, что эти улицы и эти частные учреждения принадлежат одному человеку и его хозяевам в России? Они принадлежат грузинскому народу.

Хочу сказать, что если Грузия не получит статус кандидата в ЕС и если будет отрицательное заключение (Европейской) комиссии, вы все вместе должны добиться отставки правительства Грузии, назначения новых выборов…

Сегодня меня убивают по простой причине – меня осуждают за то, что я создал успешный внешнеполитический прецедент. Осуждают и убивают за то, что я поехал в Украину, помогаю им и играю очень большую роль в этой стране. Наказывают за то, что выбили из рук Путина в 2015 году Одессу. Наказывают за то, что я осветил находившуюся во тьме Грузию и поборол воровство. Наказывают за то, что я открыл путь молодежи, за то, что я был не похож на них. Я никогда ничего не крал, я хотел всего для Грузии. Поэтому мое наказание — это позор Грузии», – заявил Михаил Саакашвили и отметил, что его тюремное заключение – личная месть Путина, поскольку президент России «не любит успешных грузин».

«Мы должны взять отношения с Россией в свои руки, и это не должно зависеть от Парцхаладзе… Их агенты везде, в том числе мое отравление планировали в ФСБ…», – добавил Саакашвили.

Коллегия судей сегодня удовлетворила ходатайство адвокатов экс-президента Грузии о повторном изучении доказательств по делу 7 ноября.

Председатель коллегии Нино Элиэшвили заявила, что решение было принято единогласно. По её словам, Уголовно-процессуальный кодекс строго определяет указанный вопрос. В июле текущего года состав суда был обновлен, в процесс включился судья Лаша Клдиашвили, заменивший Лию Оркодашвили, потому и было принято решение о повторном изучении доказательств.

Сторона обвинения не согласна с ходатайством защиты, прокуроры заявляют о необоснованном затягивании рассмотрения дела.

Кроме того, на сегодняшнем заседании суда прокурор Джарджи Циклаури заявил, что упоминание стороной защиты в ходатайстве бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе является политической спекуляцией: расследование по делу 7 ноября началось в 2007 году, однако по существу не было сделано ничего до 2014 года. Отар Парцхаладзе же был назначен на пост генерального прокурора в 2013 году и вскоре подал в отставку.

Ранее третий президент Грузии Михаил Саакашвили назвал доказательством того, что дела против него были сфабрикованными, тот факт, что бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе обвиняют в связи с российскими спецслужбами: «Я хочу спросить политиков, выступающих по телевидению: разве этого факта недостаточно, чтобы доказать незаконность этих так называемых дел и что они – часть спецоперации, организованной против страны?», — написал Саакашвили в фейсбуке.