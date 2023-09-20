День Республики в Цхинвали отметили военным парадом

Военный парад в честь Дня Республики прошел в Цхинвали. К собравшимся обратился глава самопровозглашенной республики Алан Гаглоев.

По его словам, провозглашение Республики Южная Осетия 20 сентября 1990 года стало «переломной вехой», «поворотом к свободе и независимости».

«Провозглашение суверенитета стало решительным ответом Южной Осетии на национальный гнёт и культурный геноцид, подавление, дискриминацию и унижения, ответом на стремление лишить осетин права на родной язык, национальную культуру, ответом на этнические чистки и открыто заявлявшиеся грузинскими лидерами намерения по полному уничтожению Южной Осетии», – сказал Гаглоев.

Он добавил, что на стороне югоосетинского народа всегда были «чувство единства, сплочённость, воля к свободе и уверенность в справедливости своего дела».

По словам Гаглоева, Южная Осетия гордится тесной дружбой и союзничеством с Россией, которые основаны на «общности разделяемых ценностей, совместном историческом прошлом, многовековом боевом содружестве».

С Днем Республики Гаглоева поздравил президент России Владимир Путин. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. По словам Путина, «Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально- экономического развития».