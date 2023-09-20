Президент Грузии призвала руководителя Нацбанка уйти в отставку

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала и.о. президента Национального банка Грузии Натию Турнава уйти в отставку. Ранее именно Зурабишвили представила парламенту кандидатуру Турнава.

«Я сожалею о своем решении представить Натию Турнава на должность исполняющей обязанности руководителя Нацбанка… Прежде всего и.о. (президента Нацбанка), которая не смогла защитить независимость Национального Банка, должна подать в отставку. Пришло время и Совету взять на себя ответственность и выполнить надзорную функцию», – сказала Зурабишвили.

По мнению президента, совет Нацбанка должен отменить решение Турнава, которая единоличным решением изменила механизм применения международных финансовых санкций.

Ранее три вице-президента Нацбанка объявили об отставке. Согласно Органическому закону о Национальном банке, если число членов Совета Национального банка меньше пяти, Совет неправомочен выполнять свои функции. После отставки трех вице-президентов в Совете остаются четверо членов – Натия Турнава, Екатерина Микабадзе, Роберт Синглетар и Екатерина Галдава.

Советник президента Национального банка Георгий Бакрадзе также сообщил о решении подать в отставку.