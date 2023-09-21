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Попавший под санкции США Отар Парцхаладзе переоформил активы на сына

Отар Парцхаладзе

Попавший под санкции США бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе в ускоренном порядке переоформил на сына активы в Грузии.

Заявления были внесены в госреестр после 12:00 20 сентября и подтверждены до конца рабочего дня, в 17.50, сообщила грузинская служба Радио Свобода. Только после этого Минюст объявил, что считает целесообразным лишить Парцхаладзе грузинского гражданства на основании того, что он получил гражданство другой страны (России).

В частности, Парцхаладзе передал по дарственной своему сыну Анзору землю сельхозназначения в пригороде Тбилиси, в Табахмела – около тысячи кв метров, два номера-студии в гостиничном комплексе в Бакуриани, три коммерческих площади в самом фешенебельном районе Тбилиси Ваке (101, 204 и 336 кв.м) и три квартиры в Сабуртало (38, 78 и 91 кв м).

По данным ТВ «Пирвели», участок в Табахмела был передан сыну вместе с персональной церковью, построенной Парцхаладзе в 2019 году.

Также на сына была полностью переоформлена компания GPEE Consulting, пишет агентство «Новости-Грузия».

Вашингтон ввел санкции против Парцхаладзе 14 сентября. В документах он упоминается как «российский олигарх грузинского происхождения, которого Федеральная служба безопасности (ФСБ) использовала для влияния на грузинское общество и проведения политики в пользу России».

20 сентября Госдеп США предупредил, что все учреждения и частные лица, которые проводят операции с попавшим под санкции Парцхаладзе, подвергают себя риску санкций.

Решение Нацбанка Грузии об изменении порядка действия международных санкций в Грузии Госдеп назвал «прискорбным».

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