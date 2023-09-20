Решение Нацбанка, который в индивидуальном порядке отменил блокировку активов попавшего под американские санкции бывшего генпрокурора, напрягло ситуацию до предела. В оппозиции заговорили о захвате банковской системы страны «Грузинской мечтой» и призвали к акциям протеста. Далее последовали громкие отставки двух вице-президентов Нацбанка. Противостояние продолжилось в парламенте, нередко дело доходило до драк.

Пленарное заседание парламента началось с противостояния – оппозиция попыталась сделать заявления на тему, связанную с бывшим генпрокурором Отаром Парцхаладзе и отменой Нацбанком в отношении него банковских санкций, однако представители правящей команды не предоставили им этой возможности.

В результате перепалки на повышенных тонах лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе был изгнан из зала. Противостояние между депутатами «Грузинской мечты» и оппозицией переместилось в коридоры парламента и продолжалось около 30 минут. Нередко доходило до рукопашной – депутаты большинства Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе подрались с оппозиционером Георгием Вашадзе в холле парламента.

Далее, во время выступления министра культуры и спорта Теи Цулукиани в парламенте Грузии женщины-депутаты от оппозиции развернули возле трибуны плакат с надписью «Русский военный корабль, иди на …», а затем оппозиция в знак протеста покинула зал заседаний, пытаясь за его пределами донести свою позицию до журналистов.

Аналогично поступили и представители большинства. Выступая на брифинге, лидер «Мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в провоцировании гражданского противостояния.

«Вы видите, как они пытаются поднять бурю в стакане, я убежден, эти попытки будут перманентными, в том числе и в зале заседания. Я призываю членов парламентского большинства, всех депутатов, которые проникнуты ответственностью перед страной: нам не следует вступать в полемику с этими шпионами и агентами. Конечно, это сложно, я понимаю своих коллег, но, наверное, лучше максимально избегать полемики с этими агентами», – отметил Кобахидзе, вероятно, позабывав свои вчерашние слова, что для обвинения кого-либо в агентстве нужны веские доказательства.

Следом выступил глава фракции большинства Мамука Мдинарадзе, который обвинил Госдеп США в подпитке «мертвой оппозиции» темой Парцхаладзе:

«Неслучайно же развернутый оскорбительный плакат был напечатан к этому дню? Все это происходит целенаправленно, они пытаются поднять градус кипения оскорбительным для Грузии посланием о том, что русские засели здесь и они управляют Грузией. Тема Парцхаладзе вбрасывается с определенной целью для оживления абсолютно мертвой оппозиции, для создания повестки дня. Да, Парцхаладзе действительно подвергся санкциям Госдепартамента США, видимо, по заказу и с помощью очень большой и влиятельной группы. В этой схеме помимо воли был задействован даже наш дружественный стратегический партнер – Госдепартамент, и влиятельные группы в какой-то степени способствовали этому».

В ответ оппозиция призвала сторонников к расширению ареала протеста за стенами парламента. Лидеры «Нацдвижения» и «Стратегии Агмашенебели» выступили с заявлениями после сегодняшней рукопашной схватки.

«Грузинские патриоты не отступают. Если противостояние будет на физическом уровне, они получат соответствующий ответ. Все видели, каким испуганным и удрученным выглядел сегодня Кобахидзе, и именно с таким выражением ходят эти люди России из Грузии. Сегодня соберемся на Руставели, перед парламентом, и вместе сформулируем план действий, какие шаги нам предстоит предпринять. Сегодня мы видели раскрытых русских шпионов «Грузинской мечты». Ее разрушение началось», – подытожил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

Еще одна акция протеста состоялась перед зданием Нацбанка, где оппозиционеры опротестовали решение, принятое исполняющей обязанности президента Натией Турнава. Сегодня она провела брифинг, на котором рассказала о новом решении банка, в соответствии с которым, находящийся под санкциями США Отар Парцхаладзе больше не будет ограничен в доступе к банковским активам и финансовым операциям. НБГ считает, что с новым изменением международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии, если в грузинском суде против него не будет обвинительного приговора по соответствующему делу.

В оппозиции считают, что Нацбанк изменил постановление ради «российского шпиона». Вот что заявил лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе:

«Этим решением г-жа Турнава выполняет задачу Иванишвили, а значит, и России, по процессу уничтожения независимого института нашей страны. Это слишком большой риск того, что наши международные партнеры введут серьезные санкции в отношении банковской системы. Я бы не хотел, чтобы нечто подобное произошло, и я уверен, что международные партнеры не будут вводить санкции против банковской системы Грузии, но вчерашнее решение создало эту опасность. Прошу правление Национального банка выйти и разъяснить, на каких условиях было принято последнее решение».

За решением Турнава последовал целый каскад громких отставок в регуляторе. Поначалу должности покинули два вице-президента Национального банка Грузии, члены Совета Нацбанка Папуна Лежава и Арчил Мествиришвили. Ближе к вечеру их примеру последовали третий вице-президент Николоз Гагуа и советник президента НБ Георгий Бакрадзе.

В связи с фактическим развалом руководства Нацбанка специальный брифинг провела президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала Натию Турнава подать в отставку. Президент заявила, что сожалеет о принятом решении относительно назначения Турнава. Недопустимо, чтобы независимый институт подвергся давлению извне, резюмировала Саломе Зурабишвили.

«Национальный банк Грузии является одним из гарантов финансовой стабильности страны и краеугольным камнем экономической стабильности страны. Главным принципом, на котором основана деятельность Банка Грузии, является его независимость. Как президент и гарант Конституции, я считаю своим долгом защищать независимость НБГ. Ираклий Кобахидзе выступил с совершенно открытой угрозой в адрес исполняющего обязанности президента Банка. Столь же неприемлемым было то, что исполняющая обязанности президента Национального банка поддалась угрозам. Ее поступок я считаю недостойным шагом, так как это было односторонним решением – с членами правления не консультировались и не информировали их заранее. Подтверждением этому является серия отставок. В результате этих событий Нацбанку и, следовательно, стране уже нанесен серьезный репутационный ущерб».

С аналогичным заявлением выступил неправительственный сектор, его подписали «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Справедливые выборы» и «Международная прозрачность – Грузия».

«Время и обстоятельства внесения Нацбанком поправок в приказ свидетельствуют, что он служит интересам одного человека, Отара Парцхаладзе, что неприемлемо и несовместимо с конституционным строем», – говорится в заявлении.

Необходимо отметить, что коммерческие банки страны не разделили решение Турнава. Восемь ведущих банков Грузии подтвердили, что будут следовать режиму международных санкций – то есть ограничивать операции для попавших под санкции граждан страны. Последним к ним присоединился «Банк Карту», принадлежавший основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили.

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