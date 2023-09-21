Ибрахим Авидзба: «Неправильно высказываться от имени сотен тысяч абхазов, проживающих в Турции»

Полномочный представитель самопровозглашенной республики Абхазия в Турции Ибрахим Авидзба обратился с письмом к соотечественникам. По его словам, в последнее время в обществе активно обсуждается законопроект о продаже апартаментов.

Авидзба говорит, что абхазское представительство не обладает информацией о том, что от имени общественных объединений абхазской диаспоры в Турции кто-то делегирован в Абхазию для того, чтобы «озвучить мнение от имени всей диаспоры».

Таким образом активно прокомментировал пресс-конференцию, которую провели в Сухуми представители абхазской диаспоры в Турции. Они, в частности, выступили с критикой законопроекта об апартаментах. Их беспокоит перспектива изменения демографической ситуации в Абхазии, утраты языка и ее национальной культуры.

Ибрахим Авидзба считает неправильным поведение отдельных представителей диаспоры, которые «берут на себя ответственность высказываться от имени сотен тысяч абхазов, проживающих в Турции».

С аналогичным обращением выступил и руководитель Федерации абхазских культурных центров Турции Мурат Махариа, передает «Апсныпресс».

«Считаю неправильным поведение представителей абхазской диаспоры, находящихся в эти дни в Абхазии и от имени всей диаспоры высказывающих свое мнение о законе об апартаментах». Федерация абхазских культурных центров, являющаяся самым крупным объединением абхазов в Турции, никого не делегировала для этой цели в Абхазию. Они не имеют никакого отношения к Федерации, которая даже не была поставлена в известность о их визите», – отмечается в письме.