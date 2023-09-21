Шереметьево сообщает о рейсах в Грузию компании из черного списка ЕС

На сайте московского аэропорта «Шереметьево» появилась информация о запуске авиакомпанией «Россия» рейсов в Тбилиси с 14 октября текущего года. По информации сайта, полеты будут выполняться ежедневно по два раза в сутки: в 0.45 и 9.35 утра.
Кроме того, «Россия» может запустить рейсы в Батуми – три раза в неделю: в среду, субботу и воскресенье в 10.30 утра. Как следует из данных аэропорта «Шереметьево», отправление первого рейса ожидается 14 октября.
«В случае получения разрешений авиакомпания «Россия» будет готова приступить к полетам по данному (Москва-Тбилиси. — ред.), а также другим направлениям», – сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. От других комментариев представитель авиакомпании отказался.
Отметим, что авиакомпания «Россия» находится в черном списке ЕС. Ранее грузинские власти не раз заявляли, что не выдадут разрешения на полеты в страну компаниям, которые находятся под санкциями Запада.
В Агентстве гражданской авиации Грузии ситуацию пока не комментировали. Официально ведомство не сообщало о выдаче разрешения на полеты авиакомпании «Россия».
- В настоящее время прямые рейсы между Россией и Грузией выполняют авиакомпании Azimuth (Москва-Тбилиси-Москва), Georgian Airways (Тбилиси-Москва-Тбилиси) и Red Wings (Москва-Кутаиси-Москва, Сочи-Тбилиси-Сочи).
- В начале июля Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало т.н. допуски на 284 рейса в неделю между городами России и Грузии. Большая часть допусков выдана авиакомпании Red Wings. В Росавиации заявили, что воспользоваться правом на перевозку авиакомпании могут только после выполнения ряда дополнительных условий.
- Грузию за возобновление авиасообщения с Россией критикуют в Киеве, Вашингтоне и странах ЕС.
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