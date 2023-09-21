Шереметьево сообщает о рейсах в Грузию компании из черного списка ЕС

На сайте московского аэропорта «Шереметьево» появилась информация о запуске авиакомпанией «Россия» рейсов в Тбилиси с 14 октября текущего года. По информации сайта, полеты будут выполняться ежедневно по два раза в сутки: в 0.45 и 9.35 утра.

Кроме того, «Россия» может запустить рейсы в Батуми – три раза в неделю: в среду, субботу и воскресенье в 10.30 утра. Как следует из данных аэропорта «Шереметьево», отправление первого рейса ожидается 14 октября.

«В случае получения разрешений авиакомпания «Россия» будет готова приступить к полетам по данному (Москва­-Тбилиси. — ред.), а также другим направлениям», – сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. От других комментариев представитель авиакомпании отказался.

Отметим, что авиакомпания «Россия» находится в черном списке ЕС. Ранее грузинские власти не раз заявляли, что не выдадут разрешения на полеты в страну компаниям, которые находятся под санкциями Запада.

В Агентстве гражданской авиации Грузии ситуацию пока не комментировали. Официально ведомство не сообщало о выдаче разрешения на полеты авиакомпании «Россия».