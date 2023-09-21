Агентство гражданской авиации опровергло информацию о полетах авиакомпании «Россия» в Грузию

Как сообщают в Агентстве гражданской авиации Грузии, авиакомпании «Россия» было дважды отказано в работе в Грузии. Причиной такого решения агентства стало то, что компания находится в черном списке Евросоюза, передает SOVA.

«Мы хотели бы отреагировать на распространенную некоторыми СМИ непроверенную информацию о начале полетов в Грузию российской авиакомпании «Россия».

16 мая текущего года агентство не удовлетворило заявку авиакомпании «Россия» об осуществлении регулярного рейса по направлению Москва-Тбилиси-Москва. 14 сентября Авиакомпания «Россия» вновь обратилась в агентство, на этот раз с просьбой выполнить регулярные рейсы по направлению Москва-Тбилиси-Москва, Москва-Батуми-Москва и Санкт-Петербург-Тбилиси-Санкт-Петербург, в чем авиакомпании было отказано.

Причиной такого решения агентства является то, что авиакомпания «Россия» находится в черном списке Евросоюза, соответственно, регулярные авиаперелеты в направлении Грузии указанная авиакомпания осуществлять не будет.

Еще раз уточняем, что полеты между Грузией и РФ выполняются и будут выполняться в дальнейшем только теми авиакомпаниями, которые не входят в черный список ЕС. Полеты также не будут осуществляться на самолетах, которым производители самолетов прекратили техническую поддержку», - говорится в сообщении.