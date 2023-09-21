Агентство гражданской авиации опровергло информацию о полетах авиакомпании «Россия» в Грузию

Как сообщают в Агентстве гражданской авиации Грузии, авиакомпании «Россия» было дважды отказано в работе в Грузии. Причиной такого решения агентства стало то, что компания находится в черном списке Евросоюза, передает SOVA.
«Мы хотели бы отреагировать на распространенную некоторыми СМИ непроверенную информацию о начале полетов в Грузию российской авиакомпании «Россия».
16 мая текущего года агентство не удовлетворило заявку авиакомпании «Россия» об осуществлении регулярного рейса по направлению Москва-Тбилиси-Москва. 14 сентября Авиакомпания «Россия» вновь обратилась в агентство, на этот раз с просьбой выполнить регулярные рейсы по направлению Москва-Тбилиси-Москва, Москва-Батуми-Москва и Санкт-Петербург-Тбилиси-Санкт-Петербург, в чем авиакомпании было отказано.
Причиной такого решения агентства является то, что авиакомпания «Россия» находится в черном списке Евросоюза, соответственно, регулярные авиаперелеты в направлении Грузии указанная авиакомпания осуществлять не будет.
Еще раз уточняем, что полеты между Грузией и РФ выполняются и будут выполняться в дальнейшем только теми авиакомпаниями, которые не входят в черный список ЕС. Полеты также не будут осуществляться на самолетах, которым производители самолетов прекратили техническую поддержку», - говорится в сообщении.
- В настоящее время прямые рейсы между Россией и Грузией выполняют авиакомпании Azimuth (Москва-Тбилиси-Москва), Georgian Airways (Тбилиси-Москва-Тбилиси) и Red Wings (Москва-Кутаиси-Москва, Сочи-Тбилиси-Сочи).
- В начале июля Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало т.н. допуски на 284 рейса в неделю между городами России и Грузии. Большая часть допусков выдана авиакомпании Red Wings. В Росавиации заявили, что воспользоваться правом на перевозку авиакомпании могут только после выполнения ряда дополнительных условий.
- Грузию за возобновление авиасообщения с Россией критикуют в Киеве, Вашингтоне и странах ЕС.
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