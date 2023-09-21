В настоящее время мы все являемся свидетелями исторической драмы, о которой впоследствии будут снимать фильмы и писать книги. Драма эта локальная, и касается небольшого региона, однако от этого она не становится менее яркой и запоминающейся.

Сегодня-завтра будет закрыта история существования армянского Нагорного Карабаха. Сотни лет истории проживания армян на этой территории уходят в прошлое. Думаю, что мало у кого есть сомнения по этому поводу. Официальный Баку заявляет о намерении интегрировать местное армянское население в правовое поле Азербайджана, обещает гражданство, нормальное обращение, соблюдение прав человека и все остальное.

Очень возможно, что планы такие действительно есть, и официальный Баку и впрямь хочет интегрировать армян в свою страну. Однако, вероятно, ни у кого нет иллюзий, и все, кто хоть немного разбирается в ситуации, прекрасно понимают – никакой интеграции армян в составе Азербайджана не будет. Никакие стратегии и красивые документы не будут воплощены в реальность.

Когда злоба копится годами, а ненависть столетиями, ее не исправить интеграционными проектами

В действительности же армянский Карабах доживает последние дни – массовый исход населения закончится через некоторое время, и в опустевшей некогда НКР не останется ни одного армянина младше 90 лет. Рад был бы ошибаться, но весь мировой опыт об этом говорит. Когда злоба копится годами, а ненависть столетиями, ее не исправить интеграционными проектами. Между армянами и азербайджанцами крови и ненависти – выше крыши.

У каждой из сторон – своя история и своя точка отсчета. Сегодня армяне говорят о том, что война как способ решения проблем неприемлема и что ни одна военная победа не стоит слезы ребенка. Золотые слова, конечно, кто бы спорил, но не похоже, что кто-то вспоминал эти прописные истины в начале 90-х годов, когда армянские вооруженные силы брали город за городом. 800 000 азербайджанцев вынуждены были покинуть свои дома – можете себе представить масштаб бедствия – 800 000 человек.

Теперь в аналогичной ситуации оказались армяне, правда, слава богу, в значительно меньших масштабах: в настоящее время беженцами могут стать 40 000 карабахских армян.

Круговорот насилия непросто остановить, но, судя по всему, теперь ему настал конец. Баку не будет сильно возражать против того, чтоб карабахские армяне, периодически создававшие проблемы, релоцировались куда-нибудь в более безопасное место. Не то чтобы их к этому будут напрямую подталкивать, но и особо рьяно возражать не станут: как говорится, баба с возу – кобыле легче. Выглядит это не очень красиво и гуманно, но для истории человечества как минимум на протяжении 10 000 лет – нормальная практика.

В общем, с Арцахом все понятно – его просто нет и больше не будет. Отыграть назад и повторить армянский триумф начала 90-х годов не получится.

Армянское общество на протяжении десятилетий убедило себя в том, что причиной военных побед того периода стало то, что армяне хорошие воины, а азербайджанцы – сплошные торговцы тюльпанами, не умеющие воевать. Правда же заключается в том, что Азербайджан потерпел унизительное поражение не из-за того, что слишком рьяно продавал цветы у станций московского метро, а потому, что находился в состоянии коллапса государственности и смуты. У Азербайджана были очень тяжелые, кровавые и хаотичные 90-е, одни из худших на постсовке, хуже – только в Грузии и Таджикистане.

Баку утолил жажду мести, отвоевал все свои земли, решил все свои территориальные проблемы если не навсегда, то надолго

Однако это время безвозвратно ушло – Армения больше не может рассчитывать на то, что Азербайджан вдруг почему-то снова превратится в Сомали и потерянные земли можно будет отвоевать. Окно возможностей закрылось и вряд ли когда-нибудь откроется – Баку больше никогда не будет таким слабым, как в начале 90-х.

С Арцахом все ясно. С Азербайджаном – тоже. Баку утолил жажду мести, отвоевал все свои земли, решил все свои территориальные проблемы если не навсегда, то надолго. Ильхам Алиев обеспечил себе пожизненное и неоспоримое правление, а также посмертные памятники в каждом, даже самом захудалом селе.

А вот с Арменией все гораздо сложнее. Тяжелый кризис идентичности, который начался в 2020-м году после второй карабахской войны, не только никуда не делся, но и углубился. 28 лет армяне привыкли чувствовать себя триумфаторами, нацией-победителем, и эта самооценка понятным образом тешила национальное честолюбие. Теперь весь этот искусственно сформированный мир обрушился, и Армения вернулась туда, где была до начала 90-х.

Теперь она снова – маленькая страна, затерянная в скалистых горах, на стыке Персии и Османской империи, абсолютно незащищенная и тотально уязвимая. Брошенная на произвол судьбы единственным защитником и гарантом, который сейчас слишком занят своей войной и не намерен портить отношения с чрезвычайно важной для себя Турцией.

Такое ощущение, что армяне просто устали от собственных представлений о своем величии, и им теперь хочется просто пожить своей жизнью и построить нормальную человеческую страну

В армянском обществе что-то сломалось, какой-то механизм, который позволял ему десятилетия быть спаянным, готовым к испытаниям и невзгодам. Такое ощущение, что армяне просто устали от собственных представлений о своем величии, и им теперь хочется просто пожить своей жизнью и построить нормальную человеческую страну. Не для Тиграна Великого, не ради христианства, которое они приняли первыми, не для Наполеона, который был скрытым армянином. А всего лишь для себя.

Иначе невозможно объяснить то олимпийское спокойствие, с которым они наблюдают за уничтожением, по сути, второго армянского государства, хоть и непризнанного. Даже на акции протеста выходит не более нескольких тысяч человек – и это в Ереване, которые видел по 100 000 человек на центральной площади.

Совершенно неясно, что будет во внутренней политике Армении – останется Пашинян или его свергнут военные, так как надежд на гражданскую революцию нет? Оппозиция уже три года не может собрать сколь-нибудь большое количество сторонников для мирной смены власти.

С внешней политикой – все еще более туманно. По идее, потеря Карабаха рвет последнюю пуповину, которая связывала Армению с Россией, – зачем теперь армянам терпеть кремлевский гнет, если толку от него никакого?

Теоретически сейчас самое время, не оглядываясь назад, идти на Запад, понимая, что терять уже нечего, – но то – чисто теоретически. Практически – Армения привязана к России таким количеством нитей и уз, что их разрыв приведет к полному экономическому обвалу на ближайшие год-два. Хватит ли у армянского общества мужества пойти на этот тяжелейший шаг – вопрос спорный.

А ведь еще ничего не закончено с Азербайджаном – скоро будет вторая серия: теперь уже про Зангезурский коридор, который Баку твердо намерен получить... А значит – сильный покровитель в любом случае нужен...

В общем, все туманно и непонятно: бумеранг, запущенный в 93-94 годах, вернулся и ударил по поколению, которое в 90-м еще даже не родилось.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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