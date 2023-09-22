В Цхинвали поддерживают транзит из России в Грузию – СМИ

Источник в правительстве самопровозглашенной республики Южная Осетия прокомментировал информацию о возможном открытии транзита из России в Грузию. Как сообщалось ранее, с предложением об открытии дороги через Цхинвали выступили на прошедшем во Владикавказе заседании российско-грузинского делового совета.

«Я всегда говорил и говорю: на каких условиях мы можем это принять? Нам это очень важно. Если это равноправные условия, и в этой цепи мы находимся как достойное звено, то почему нет? Какое может быть у нас развитие в тупике?! На каких условиях и кто мы в этой игре — вот в чем вопрос», – сказал собеседник телеграм-канала «Сапа Цхинвал».

По его словам, на дискуссию, которая была посвящена данному вопросу, представителей югоосетинской стороны не пригласили.

«Меня, конечно удивило, что на основные обсуждения нас не пригласили. Почему не пригласили представителей правительства Южной Осетии? Ведь там находилиси премьер-министры Республики Северная-Осетия и Ингушетии. А наших не уведомили», – добавил он.

При этом источник рассказал детали неформальной встречи, которую проводили ранее. Там поднимался вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Грузией.

«Ранее проходила неформальная дискуссия с администрацией президента и руководством торгово-промышленной палаты РФ. В основном обсуждали «Верхний Ларс», так как пункт пропуска не успевает справляться с потоками. Ингуши на этой встрече предлагали проложить железную дорогу в Грузию на их территории, а сторона Южной Осетии предложила, чтобы железная дорога шла через нас — между югом и севером Осетии», – рассказал источник.

Ранее о предложении Ингушетии по началу железнодорожного сообщения рассказал и вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко.