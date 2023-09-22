Азербайджан задерживает антивоенных активистов – СМИ

Власти Азербайджана задержали по меньшей мере пять человек, выступавших против войны после начала военного наступления Азербайджана на Нагорный Карабах.

Как пишет SOVA со ссылкой на издание OC Media, в среду и четверг три человека были задержаны после высказываний против войны, за размещение «запрещенного» контента в социальных сетях. Двое из троих уже арестовали на 30 суток административного ареста, третий еще должен предстать перед судом.

Другой антивоенный активист был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции.

Пятому – Афиеддину Мамедову, возглавляющему Конфедерацию профсоюзов, предъявлено обвинение в нанесении ножевых ранений человеку, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мамедов также критик войны.

В последние годы в Азербайджане часто арестовывали антивоенных активистов до, во время и после военных столкновений.

По словам адвоката Агиля Лайиджа первым, кого осудили за публикацию «запрещенного» контента, стал бывший азербайджанский дипломат Эмин Ибрагимов.

Независимый оппозиционный политик Азер Гасымлы, заявил, что арест Аббасова связан с публикацией в социальных сетях сообщений против военных операций в Нагорном Карабахе.

«У нас в стране есть люди, которым небезразличны национальные интересы Азербайджана. Для них ценны независимость и суверенитет Азербайджана. Однако за то, что они отстаивают эти ценности и открыто высказывают свои мысли, власти арестовывают их по ложным обвинениям. Одним из таких людей является бывший дипломат Эмин Ибрагимов», — сказал Гасымлы.

В среду в фейсбук-посте Ибрагимов заявил, что военные операции в Нагорном Карабахе проводятся в интересах России.