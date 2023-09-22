Экс-сотрудница абхазского посольства: Бжания был «спецагентом-невидимкой»

Бывший советник-посланник посольства самопровозглашенной республики Абхазия в России Татьяна Гулиа опубликовала в соцсети фотографии, снятые в 2009 году «на первом после признания Россией независимости Абхазии дипломатическом приёме». На фотографиях запечатлен нынешний лидер Абхазии – Аслан Бжания.

Гулиа утверждает, что Бжания был «внедрен» в качестве советника по экономическим вопросам в абхазское посольство в Москве почти сразу после открытия дипмиссии.

«До этого его никто не видел ни в Москве, ни в Гудаута, ведь он был спецагентом-невидимкой. На фото будущий президент в «тени» первого посла Игоря Ахба. Становится понятно, что за увольнениями в посольстве стоит желание Бжания отстранить свидетелей своей «бурной» деятельности», – пишет Гулиа, которую в текущем году уволили приказом главы абхазского МИДа Инала Ардзинба.

Агентство «Апсныпресс» опубликовало комментарий Игоря Ахба. Бывший посол говорит, что Аслан Бжания был назначен советником по экономическим вопросам в абхазское посольство приказом министра иностранных дел.

«За время работы в посольстве с 2009 по 2010 годы он ответственно и добросовестно выполнял свои функциональные обязанности, а затем был переведен на работу в Абхазию», – отметил Ахба.

24 февраля 2010 года Аслан Бжания был назначен председателем Службы государственной безопасности. Победу на президентских выборах он одержал в марте 2020 года.