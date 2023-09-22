Власти Грузии в очередной раз пытаются начать строительство порта Анаклия. В связи с этим объявлен конкурс, на финишной прямой остались две компании, сообщил глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, выступая в парламенте. В оппозиции, впрочем, убеждены, что правительство не в состоянии сдвинуть проект с мертвой точки.

Еще в прошлом году было заявлено, что правительство ищет частного инвестора для строительства нового глубоководного порта Анаклия, чтобы создать с ним совместную строительную компанию, где государству будет принадлежать 51%, а частному партнеру – 49%. В процессе отбора определение квалифицированных кандидатов несколько раз откладывалось.

Сегодня в рамках министерского часа министру экономики пришлось отвечать на многочисленные вопросы депутатов. Инициатор обсуждения, независимый депутат Роман Гоциридзе, поинтересовался, не планируют ли власти передать проект в руки китайской или российских компаний?

В ответ Леван Давиташвили впервые поделился новыми подробностями международного конкурса, проведенного в июне. По его словам, на финальный этап конкурса по строительству порта Анаклия прошли две компании из четырех претендентов, сейчас конкурс находится на этапе подачи инвестиционных предложений:

«Одна из них – швейцарско-люксембургская компания, другая – китайско-сингапурский консорциум. Это всемирно признанные группы. В течение следующих нескольких месяцев мы будем ждать предложений от сторон. Российские компании в этом конкурсе не участвовали. Чтобы интересы и влияние России или любого другого государства или страны не доминировали над интересами Грузии, определена конфигурация, согласно которой государство будет иметь в проекте контрольный пакет».

По словам Левана Давиташвили, конкурсантам представлен срок для представления технического, коммерческого и финансового предложений, после чего комиссия определит победителя. По прогнозам правительства, стоимость первой фазы проекта оценивается в $589 млн.

В развернувшихся после выступления министра дебатах оппозиция высказала несколько претензий властям. По мнению Романа Гоциридзе, проект Анаклия смело можно назвать проектом упущенных возможностей.

«Это был щит, который бы построил западный и, прежде всего, американский инвестор. Вице-президент, секретарь Госдепартамента не раз говорили нам, что Анаклия должна быть построена американскими инвесторами, то есть Западом, и в него не должны входить китайские компании из-за политической опасности глубокого проникновения Китая в регион. У меня была информация, что несколько европейских компаний собираются подать заявку. И я уверен, что злонамеренные действия правительства Грузии, антиукраинские, антизападные заявления, возобновление полетов с Москвой, закон об иноагентах, в конце концов, стратегический договор с КНР убедил западных инвесторов, что не стоит поддерживать отношения с властями Грузии. Фактически Запад отвернулся от проекта Анаклия. И он будет передан Китаю. Вся политика «Грузинской мечты» построена на концепции «Что потеряли американцы в Черном море», на этом прихотливом тезисе Бидзины Иванишвили», – заявил Гоциридзе.

Напомним, в 2019 году госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что порт Анаклия «поможет Грузии наладить отношения с развитыми экономиками, что позволит избежать влияния России и Китая, которые, хотя и позиционируют себя как друзья Грузии, не являются проводниками ее интересов».

По мнению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, которое он эмоционально выразил, «Грузинская мечта» со дня прихода к власти приступила к реализации задачи по срыву проекта.

«Что мы видим сегодня? Что вы сделали за прошедшие 11 лет? Вы каждый год начинаете с обещания построить Анаклия, но почему ничего не начинается? Даже бульвар, который прежние власти построили там, зарос травой! Я скажу, что вы сделали: с самого первого дня, когда вы пришли к власти вместе с Иванишвили, вы начали реализовывать российскую задачу по недопущению строительства в Грузии глубоководного порта, который был бы конкурентом для российских портов. До сих пор над Анаклия висит эта красная печать. В 2017 году вы клялись, что построите порт, каждый год начинается с обещаний строительства, и сегодня мы вновь слышим новые сказки. Потому что нужно снова обмануть людей, притворяясь, что вы что-то сделаете. Разговоры о строительстве порта Анаклия – это блеф».

На критику оппозиции Леван Давиташвили ответил, что 20 миллионов лари на развитие порта Анаклия уже учтены в измененном бюджете 2023 года. Что касается полной стоимости проекта, Леван Давиташвили пояснил, что проект поэтапно будет реализовываться в течение пяти лет и, соответственно, в бюджете будут представлены данные по той части, которая будет финансироваться государством.

По мнению отстраненного правительством бывшего инвестора проекта, основателя «Консорциума развития Анаклия» Мамуки Хазарадзе, перспективы реализации проекта туманны.

«Первые корабли должны были отчалить из порта Анаклия в 2020 году. От государства требовалась лишь гарантия в 50 миллионов долларов. Построенный порт полностью, на 100% принадлежал бы государству. Инвесторами были ведущие американские и европейские корпорации и банки. Сегодня правительство объявило, что порт будет построен в 2028 году, государство инвестирует 300 миллионов долларов, и ему будет принадлежать 51%. Выводы делайте сами», – пишет Мамука Хазарадзе.

Напомним, в 2020 году правительство разорвало контракт с «Консорциумом развития Анаклия». Причиной, как утверждала власть, стало невыполнение обязательств по развитию проекта. Основателей консорциума Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году обвинили в отмывании денег. Уголовное преследование они связывали со строительством порта и попыткой изолировать их от политических процессов.

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