Сегодня в медиацентре МИД Абхазии состоялась совместная пресс-конференция, которую дали несколько человек.

Министр иностранных дел республики Инал Ардзинба, в частности, заявил:

«4 августа текущего года прошло заседание Совета безопасности Республики Абхазия, на котором обсуждалась поступающая по различным каналам, в том числе и закрытым, информация. Она касается ухудшения в сфере безопасности в нашем регионе, вокруг Абхазии, а также последних попыток сближения грузинского руководства с Российской Федерацией при сохранении политики непризнания Абхазии и при отсутствии соответствующего подписанного соглашения о неприменении силы. В связи с этим по поручению президента Республики Абхазия в августе-сентябре текущего года мною были проведены встречи с активами городов и районов. Их было девять… Цель поездок заключалась исключительно в информировании районных активов о напряженной ситуации вокруг нашей страны, в Закавказье. И недавние события в Нагорном Карабахе лишний раз это подтвердили. Вчера мы встречались с представителями интеллигенции, они также объективно оценивают геополитическую ситуацию».

Ну, а далее он остановился на том, в связи с чем, по-видимому, и состоялась пресс-конференция, – что обсуждается на некоторых ресурсах в интернете:

«Обсуждаются вырванные из контекста, неверным образом интерпретированные фрагменты наших встреч в районах. Хочу проинформировать, что тема апартаментов вообще не входила в повестку наших встреч, и никаких оценочных суждений мною по этому вопросу высказано не было. Там были вопросы из зала, вопросы журналистов, некоторые из сограждан этим интересовались. Но в центре нашего внимания была внешняя политика и безопасность в текущих условиях. Что касается оппозиции… Мы находимся в постоянном диалоге с определенными представителями оппозиции. Это полезный для государства диалог, и мы уверены в важности его продолжения для блага Абхазии. Однако тиражирование вырванных из контекста фраз, попытки нагнетания обстановки некоторыми оппозиционерами, безусловно, не способствуют конструктивной дискуссии, что в целом не в интересах нашего государства. Вместе с тем информирую вас о том, что несколько месяцев назад некоторые представители оппозиции инициировали проведение прямого эфира на абхазском телевидении по теме внешней политики. Уважаемый Сергей Миронович Шамба и я посетили этот эфир, однако представители оппозиции не пришли. Хочу сообщить, что мы всегда готовы к таким форматам диалога, которые обеспечивают равные условия для всех участников дискуссии».

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба развил сказанное им:

«Кроме того национального духа, который мы проявили в 1992-1993 годах, есть у нас и стратегический союз с Российской Федерацией. Это серьезная, конечно, поддержка. Но, естественно, мы не хотим новой войны, потому что это новые разрушения, новые жертвы. Возвращаться к тому, что было у нас в 1993 году, никому это не нужно. Поэтому нужно постараться предотвратить все эти угрозы. И для этого нам нужно, прежде всего, наше единство, сплоченность нации. Потому что наши беды были тогда, когда мы были разобщены. Вот девятнадцатый век – хороший этому пример. Когда не было единого лидера, было множество всяких мелких лидеров, которые враждовали между собой. И в конечном итоге что произошло – трагедия… В девяносто втором году, когда мы сплотились, были едины, у нас был лидер, которому народ верил, мы совершили невероятное, одержали победу над превосходящими силами противника. Поэтому нам очень нужно единство. Это не значит, что у нас не должно быть плюрализма мнений. Я всегда был за то, чтобы в обществе была возможность высказывать свое мнение, должна быть оппозиция конструктивная».

Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа) подчеркнул важность союза с Россией:

«Мы сейчас теряем доверие. Доверие тех, кто тридцать лет назад стоял рядом с нами и рисковал погонами. Я могу это сказать, потому что прежде чем сказать, должен был спросить у кое-кого. И я спросил… Владислав Григорьевич сумел найти способ… Вы знаете, как было сложно развернуть российскую политическую силу в нашу пользу… Я присутствовал при этих разговорах».

Выступил также председатель политической партии «Амцахара» Лесик Цугба.

Затем Инал Ардзинба и Сергей Шамба ответили на вопросы журналистов. Среди них были и работа по установлению отношений с Турецкой Республикой Северного Кипра, и ситуация с документами населения восточных районов Абхазии, и возможность приема беженцев из Нагорного Карабаха, и создание гражданином Абхазии Роландом Ажиба культурного центра для аджарских абхазов в Батуми, и госдача «Пицунда», и немало других.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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