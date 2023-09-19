Представители абхазской интеллигенции, политики, писатели на встрече в Сухуме рассказали о своей реакции на недавнее выступление министра иностранных дел Инала Ардзинба. Министр резко высказался в адрес критиков предлагаемого президентом закона об апартаментах. Все выступавшие негативно оценили усилия Инала Ардзинба по лоббированию этой и других президентских инициатив и заявили о том, что своими высказываниями и уничижительным тоном он оскорбляет многих людей в Абхазии и наносит вред абхазо-российским отношениям.

Встреча министра иностранных дел Инала Ардзинба с активом Сухумского района наделала много шума. Министра критиковали за его оценки интеллигенции и писателей, которые позволяют себе высказываться по поводу апартаментов. Он считает, что на это есть право только у экспертов-экономистов, а «интеллигенция, писатели и сантехники» об этом высказываться не должны, так как не разбираются в сути вопроса.

Многих возмутила резкая и неуважительная манера Инала Ардзинба разговаривать с людьми, отвечая на их вопросы. Представители интеллигенции, писатели, политики «бросили перчатку» министру иностранных дел Иналу Ардзинба и руководителю администрации президента Абессалому Кварчия и пригласили их встретиться, чтобы «с глазу на глаз» обсудить взаимные претензии.

Однако чиновники на встречу не пришли, причину официально не объявили, поэтому инициаторы встречи остались без оппонентов, но все же дали оценку высказываниям Инала Ардзинба.

Оскорбленным политиком оказался Виталий Габния

Больше всех от Инала Ардзинба досталось некоему общественному деятелю, который заявил, что госдачу в Пицунде хотят купить российские олигархи, и назвал имена Ротенберга и Ткачева.

Инал Ардзинба назвал общественного деятеля «идиотом»:

«Если мы с вами хотим развивать наше государство, если мы с вами осознаем коренные интересы нашего народа, мы должны очень аккуратно и очень правильно двигаться и ни в коем случае не допускать идиотских высказываний. Например, оказывается, Ротенберг хотел купить госдачу «Пицунда». Кто-то из общественных деятелей это сказал. Это же абсолютно не правда, чушь, которую говорит человек и подставляет всех нас, потому что Ротенберг думает, что идиот не этот человек, а мы все идиоты. Потому что только в незрелом обществе такое может тиражироваться. Откуда взялась эта информация? Где он ее взял? Я не знаю».

Телеграм-канал KELESHBEY практически сразу нашел автора данного высказывания, им оказался политик и государственный деятель, лидер партии «Апсны», ветеран войны Виталий Габния. И именно с его выступления началась сегодняшняя встреча в Сухуме.

Вам с такими соратниками и враги не нужны

Виталий Габния назвал выступление Инала Ардзинба, в котором «он огульно оскорбляет всех», «триггером» встречи:

«Слушая такого деятеля, у наших друзей и недругов, которые не владеют обстановкой в Абхазии, складывается впечатление антироссийского настроя в нашей республике. Мы разве не понимаем, что мы сегодня сами не можем противостоять блоку НАТО? Кто в здравом рассудке сегодня ставит под сомнение роль России, являющейся единственным гарантом нашей независимости и государственности? Но нас, тех, кто выступает против крупного капитала, который навязывает нам апартаменты, шельмует русофобами, в то время когда президент России с осторожностью говорит об этом вопросе. Нам сегодня предлагают отдать госдачу в Пицунде площадью более 200 гектаров с якобы напутанными координатами, а в действительности с прицелом на весь Мюссерский заповедник с реликтовым лесом, с жилым фондом, с людьми как крепостными, и вместо безвозмездного пользования отдать на вечные времена».

Виталий Габния вспомнил, какую политику проводил Владислав Сурков, когда был куратором Абхазии, и сравнил ее с действиями нынешнего министра иностранных дел:

«В сравнении с другими народами, у нас территория Абхазии измеряется в сантиметрах. Спрашивается, чьи интересы представляет министр иностранных дел Инал Ардзинба, который лишен напрочь абхазского менталитета и оттенков здравого смысла, говоря о том, что у нас мнение народа является неразвитым? Это вот такой белый человек, магриб, который приехал к неразвитым туземцам и объясняет нам, что делать и как жить. В новейшей истории еще не было столь хамского и столь жлобского что ли подхода. Я не знаю, как на это реагировать, чтобы это не выглядело как «сам дурак». Если брать времена в бытность Суркова, когда он занимался Абхазией, что нанесло нам существенный вред, поскольку в желании показать, что Абхазское государство не состоявшееся, он во внутриполитической повестке финансировал всех против всех и тем самым загнал страну в тяжелый круговорот событий. И сегодня, когда помощник Суркова назначен министром в Абхазии, как-то так получилось, что это ознаменовалось тем, что появилось много разного рода ангажированных анонимных телеграм-каналов, которые очень жестко дискредитировали многих наших сограждан, и только об Инале Ардзинба в таких телеграм-каналах как АМРА-life, Сухумская кофейня, АБХАЗИЯ-ЦЕНТР подается материал в восклицательной и восхитительной степени. Господа хорошие, вам с такими соратниками и враги не нужны».

Когда к власти пришли настоящие патриоты во главе с Владимиром Путиным

Председатель республиканской общественной организации ветеранов «Аруаа» Тимур Гулия пытался ответить на вопрос, почему сегодня абхазский народ разделен и не проявляет того единства, которое помогло ему одержать победу в войне:

«Многие наши соотечественники покинули Абхазию и уехали в различные регионы и города России, где нашли себя в новом обществе. Кто-то начал зарабатывать деньги, занимаясь бизнесом, кто-то учился и так далее. В общем, каждый из дезертиров и трусов занимался своими делами вдали от родины, которая горела. Наш народ победил в войну, но не успел почувствовать вкус победы и свободы, как ельцинская Россия ввергла нас в тяжелую, холодную и голодную блокаду. Когда в великой России пришли к власти настоящие патриоты во главе с Владимиром Путиным, отношение к нашей стране изменилось в справедливую сторону. Именно с этого момента один за другим начали возвращаться наши соотечественники, которые покинули во время Отечественной войны народа Абхазии свою страну. Они вернулись не с пустыми руками, у них были деньги, своя политика, а главное – своя идея. Именно с этого момента и началось разделение нашего народа на «своих» и «чужих», что происходит и по сей день».

Иностранные агенты во власти

У общественного деятеля Ахры Бжания только один вопрос к Иналу Ардзинба и другим чиновникам:

«То, что вы делаете, не понимая, это делаете? Или то, что вы делаете, вы делаете, понимая, что вы делаете? Если вы не понимаете, что вы делаете, все вместе, коллективно, я обращаюсь к президенту, к этому чиновнику, ко всем министрам, которые молчат, ко всем, кто гласно или негласно разделяет эту позицию. Цвет абхазской нации, интеллигенция, общественные деятели, молодежь, ветераны уже сто раз вам объяснили, в чем здесь угрозы для нашего государства. Они шаг за шагом показали вам нашу историю и то, как эта история зависела от того, являемся мы здесь хозяевами или нет. Можем ли мы сохранить нашу культуру, язык, наше будущее или нет? Если вы этого не понимаете и дальше продолжаете настаивать и упорствуете в своем безумстве, тогда, мои дорогие, вам не место на тех местах, которые вы сегодня занимаете. Но если вы понимаете, что вы делаете, и дальше продолжаете на этом настаивать, то вы просто какие-то агенты, я не знаю чьи, но только не абхазские. Вы не занимаете абхазскую позицию, вы занимаете чужую позицию, вот ваш сегодняшний статус – статус иностранных агентов здесь, в Абхазии».

Мы ворчим, жалуемся, но работаем

Ахра Бжания не согласен с теми, кто считает, что Абхазия должна поделиться своим суверенитетом, чтобы выжить:

«Абхазский народ и все народы, живущие в Абхазии, граждане Абхазии, знают, что такое государственность, имеют опыт государственности, любят свою страну. Мы многого добились вопреки, я могу привести пример: наша экономика худо или бедно, но она развивается. Мы ворчим, жалуемся, мы хотим лучшего, но мы работаем и что-то делаем. Посмотрите, как у нас обстоят дела со свободой слова, с правами политических организаций! Я хочу вам сказать, что мало где на постсоветском пространстве такое есть, а у нас это есть. Посмотрите, с каким вниманием и уважением к нам относятся наша диаспора и наши братья на Северном Кавказе – это наши достижения, и говорить, что мы ничего не можем, что мы ни на что не годные, что, если мы сейчас не пойдем на уступки нашего суверенитета, нас просто размажут, это значит не знать свой народ и не понимать свой народ. Люди, которые так думают, должны покинуть свои посты, должны покинуть абхазскую политическую арену. Только за одно я им всем благодарен: никакая оппозиция за такой короткий срок так очевидно не продемонстрировала суть этой власти, как они сами это сделали, упорствуя и в пицундском вопросе, и в вопросе апартаментов, и так далее и так далее, разъезжая по стране и шантажируя своих граждан несуществующими угрозами вместо того, чтобы поднимать наш дух».

По мнению Ахры Бжания, абхазское общество не принимает тот сценарий, проводником которого является нынешняя власть в республике. Наиболее оптимальной формой существования для него является суверенное независимое государство:

«Мы сами определяем свою судьбу и дальше хотим сами ее определять. Если кому-то кажется, что мы слабые, необразованные, неорганизованные и не можем дальше функционировать в рамках суверенного государства, пускай уезжают отсюда, а большинство граждан Абхазии сделало свой выбор, подтвердило его кровью тридцать лет тому назад и никуда сворачивать с этого пути не собирается».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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