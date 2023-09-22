Гражданка России Юлия Тетерина отстаивает в суде свое право на приобретенный у гражданина Абхазии дом, которым она распоряжалась по доверенности, так как в республике существует законодательный запрет на продажу жилья иностранным гражданам. Тетерина доказывала в суде, что Ольга Брюханова завладела ее домом обманным путем. Прокуратура поддержала Тетерину, провела следствие и возбудила уголовное дело по факту мошенничества против Ольги Брюхановой, но Сухумский городской суд ее оправдал, не обнаружив в действиях Брюхановой состава преступления.

История россиянки Юлии Тетериной началась в 2009 году, когда в Архангельске она вступила в брак с Анатолием Тетериным. В этом же году они решили переехать жить в Сухум. У гражданина Абхазии Даута Квициния купили двухэтажный дом, заплатив за него 1 млн 700 тысяч рублей. Но ввиду существования законодательного запрета на продажу жилья иностранным гражданам домовладение осталось оформленным на Даута Квициния, который выдал генеральную доверенность на распоряжение домом Анатолию Тетерину, а тот, в свою очередь, в 2009 году выдал доверенность своей супруге Юлии Тетериной.

В 2015 году супруги Тетерины по просьбе Даута Квициния переоформили дом на имя гражданки Абхазии Ольги Брюхановой, с которой на тот момент Юлия Тетерина была в дружеских отношениях. Несколько лет спустя Ольга Брюханова обратилась в суд и истребовала «свое» имущество. Юлию Тетерину выселили из дома, в котором она прожила десять лет.

Выступая на судебном заседании в прениях, прокурор Сатбей Хагба зачитал обвинительное заключение, основываясь на котором прокуратура возбудила уголовное дело против Ольги Брюхановой по факту мошенничества в особо крупном размере. В частности, он сообщил:

«В 2019 году Брюханова Ольга Ивановна, зная о преступных намерениях Тетерина Анатолия Андреевича, направленных на хищение имущества в целях последующего получения материального вознаграждения, вступила в преступный сговор с последним. После чего Тетерин Анатолий Андреевич, реализуя совместный преступный умысел, выехал на территорию Российской Федерации в город Ростов-на-Дону, где без ведома супруги подал заявление о расторжении брака. После чего вернулся к месту проживания. Далее Брюханова, являющаяся с 2015 года номинальным владельцем вышеуказанного домовладения, согласно заранее достигнутой договоренности и распределения ролей с Тетериным, обратилась в Сухумский городской суд с исковым заявлением об истребовании имущества из чужого незаконного владения. А Тетерин Анатолий Андреевич, выполняя роль организатора и пособника, для облегчения достижения преступных целей подтверждал заявленные требования в судебных процессах, отрицая факт приобретения им и его супругой у гражданина Квициния указанного домовладения».

Прокурор просил суд назначить Ольге Брюхановой наказание в виде восьми лет содержания под стражей с конфискацией имущества.

Адвокат Юлии Тетериной Марина Цугба утверждала, что факт мошенничества Брюхановой был доказан следствием и в суде, а сделка купли-продажи дома на имя Брюхановой была мнимой. Она сослалась на показания владельца дома Даута Квициния, данные им в суде:

«Дом не принадлежал Брюхановой, так как был заключен мнимый договор, это свидетельствует как из показаний потерпевшей Юлии Тетериной, так и из показаний допрошенного в качестве свидетеля бывшего собственника дома Квициния Даута Артиковича, который в судебном заседании подтвердил, что в 2009 году он за 1 млн 700 тысяч рублей продал супругам Тетериным указанное домовладение, деньги были получены частями от супругов и выплачены ими совместно. Он также сказал, что увидел Брюханову первый раз у нотариуса во время сделки купли-продажи, что ранее он ее не знал, ничего ей не продавал и никаких денег от нее не получал. Подсудимая Брюханова не доказала факт, который связан с передачей ею денег за данное домовладение в размере 150 тысяч рублей бывшему собственнику Квициния, это – голословное заявление. Ни Брюханова, ни ее адвокаты не заявляли о том, что существуют какие-либо доказательства того, что деньги были переданы».

Со слов адвоката Марины Цугба, Даут Квициния показал на суде, что связывался с Анатолием Тетериным и предлагал ему разделить дом пополам с бывшей супругой Юлией, так как считал, что это было бы справедливо.

Адвокат просила судью удовлетворить требование прокуратуры и наказать Ольгу Брюханову за мошенничество в особо крупном размере.

Адвокат обвиняемой Ольги Брюхановой Теа Чагунава считает, что факт мошенничества ни органом следствия, ни в суде не доказан и ее подзащитную следует оправдать:

«В суде было абсолютно четко установлено, что никаких действий со стороны Брюхановой, которые можно было квалифицировать как мошенничество, не имеется. Орган предварительного расследования это дело провел очень поверхностно. Гражданка Тетерина обращается в прокуратуру города Сухума с заявлением о том, что совершено мошенничество, говорит на допросах о том, что она со своим мужем приехала из города Архангельска Российской Федерации, и, поскольку здесь нельзя было оформлять недвижимое имущество на граждан Российской Федерации, она сама говорит прокуратуре, что совершила незаконную сделку и оформила ее на гражданина Республики Абхазии, то есть на Брюханову. Однако наша прокуратура, наш орган следствия на это никакого внимания не обращает, а возбуждает дело по мошенничеству. Для того чтобы обвинить человека в мошенничестве, должны быть неоспоримые доказательства вины. В материалах дела нет ни одного доказательства, которое бы подтверждало и напрямую доказывало, что Брюханова совершила мошенничество, втерлась в доверие, забрала имущество Тетериной и обратила его в свою собственность».

Судья Сухумского городского суда Екатерина Тыркба не обнаружила в действиях Ольги Брюхановой состава преступления и оправдала ее.

Юлия Тетерина и ее адвокат будут обжаловать приговор в вышестоящей судебной инстанции.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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