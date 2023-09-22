Варшава и Киев поспорили из-за зерна. Защищающая собственных фермеров Польша не намерена идти навстречу Украине в вопросе экспорта ее злаковых через свою территорию. Киев в ответ намекнул, что Варшава играет в «московском театре». В Польше обиделись и дали понять: если Киев продолжит в том же ключе, то может лишиться одного из самых близких союзников. Но также дали понять: радоваться Кремлю пока рано.

Украина и Польша не поделили зерно – Варшава крайне резко отреагировала на намерение Киева через ВТО добиться экспорта украинских злаковых через польскую территорию. Президент страны Анджей Дуда назвал действия соседей попыткой утопающего схватиться за соломинку и дал понять: Варшава не даст Киеву утянуть себя на дно:

«Каждый, кто пытался спасать утопающего, знает, что человек, который тонет, чрезвычайно опасен, он может утянуть на глубину. Говорят, что утопающий хватается за соломинку, но на самом деле он хватается за все, что может. Нужно ли нам действовать так, чтобы защитить себя от увечий со стороны утопающего, конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы быть утопленными. И если утопающий причинит нам боль, он не получит от нас помощи».

После российской блокады черноморских портов Украины вынуждена была отправлять большую часть своей сельхозпродукции по суше, в первую очередь через Польшу и Румынию. Однако эти страны оказались не готовы к масштабам перевозок, и значительная часть зерна, предназначавшегося для рынков Африки и Ближнего Востока, скопилась на территории Польши, обрушив цены и вызвав недовольство местных фермеров.

Весной 2023 года для защиты внутреннего рынка несколько стран Евросоюза, в том числе Польша, добились временного запрета на ввоз на свою территорию украинского зерна. В сентябре Европейская комиссия не стала продлевать запрет на импорт украинского зерна, который действовал до 15 сентября. Однако Польша, Венгрия, Румыния и Словакия заявили, что намерены продлить запрет.

Владимир Зеленский не замедлил с ответом. Выступая в ООН, президент Украины явно сознательно пошел на обострение:

«Тревожно видеть, как в настоящее время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера».

Однако в Варшаве пассаж украинского лидера не оценили. Анджей Дуда отменил переговоры с Зеленским, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поставил под сомнение дальнейшую военную помощь Украине:

«Мы больше не передаем Украине никакого оружия, потому что мы сейчас сами вооружаемся самым современным оружием. Если вы не хотите проиграть, у вас должно быть все необходимое, чтобы защитить себя – это правило, которому мы следуем».

Подобному развитию событий обрадовались в Москве. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев с удовольствием отметил, что «любимые противники перегрызлись в буквальном смысле – за корку черствого хлеба». В Кремле стиль бывшего президента копировать не стали, но с вектором согласились. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предрек эскалацию напряженности между Киевом и Варшавой:

«Мы видим, что есть определенные трения между Варшавой и Киевом, мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та и другая столица сейчас являются главным средоточием русофобии, мы, конечно, за этим внимательно наблюдаем».

В Кремле при этом выразили уверенность, что кризис с Варшавой – лишь начало, и Киев непременно испортит отношения и с другими европейскими столицами.

Но в Польше на это тут же ответили: все вопросы с Киевом будут решены цивилизованными способами. И это никак не отразится на поддержке Украины со стороны Варшавы. Президент Дуда дал понять: и его, и премьера Моравецкого неправильно поняли, а защита собственных фермеров не подразумевает отказа от защиты соседей от последствий российской агрессии:

«Премьер-министр говорил о поставках вооружений в контексте того, что мы закупаем для нашей армии. Премьер-министр имел в виду, что мы не передадим Украине то, что заказали для себя в рамках модернизации польской армии. Что касается зерна, нам небезразлична эта ситуация и мы хотим помочь. И мы помогаем. Давайте, пожалуйста, не будем повышать температуру, потому что этот спор касается лишь небольшой части наших отношений. Давайте не позволим этому повлиять на все остальное, потому что от этого выиграют другие».

По мнению большинства наблюдателей, изначально резкий тон Варшавы обусловлен приближающимися парламентскими выборами в Польше, которые пройдут 15 октября. И хотя правящая партия «Право и справедливость», согласно опросам, сохраняет лидерство, ей в затылок дышит «Гражданская платформа», а крайне правая «Конфедерация свободы и независимости» вполне может оттянуть на себя голоса электората партии власти. Они выступают с жестких позиций относительно защиты польских фермеров от украинской зерновой экспансии. А учитывая, что в сельском хозяйстве Польши занято порядка 12% населения, голоса традиционно политически активных фермеров могут решить исход выборов.

Подписывайтесь на нас в соцсетях