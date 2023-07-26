Киев созвал экстренное заседание Совета НАТО-Украина. Цель первой встречи в новом формате, учрежденном на Вильнюсском саммите Североатлантического альянса, вопросы безопасности портовой инфраструктуры Украины и пути решения проблем, связанных с выходом России из «зерновой сделки». В Киеве надеются, что партнеры форсируют вопросы предоставления Украине систем ПВО, способных нейтрализовать попытки Москвы разрушить инфраструктуру черноморских портов Украины и таким образом сделать невозможным экспорт сельскохозяйственной продукции.

Украина пытается использовать новый формат сотрудничества с НАТО для форсирования военной помощи – в первую очередь систем ПВО, способных «прикрыть» черноморское побережье страны. Российские удары по Одессе и другим портам показали, что юг Украины защищен крайне слабо. И новообразованный Совет НАТО-Украина, как считают в Киеве, должен помочь решить эту проблему. Главное отличие Совета от существовавшей до этого комиссии в том, что Киев может созвать его в кризисной ситуации. Именно это сделали украинские власти после того, как Россия вышла из зерновой сделки и начала обстреливать украинские объекты портовой инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел предварительные консультации, которые касались именно безопасности на Черном море – портов и экспорта зерна:

«Говорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В первую очередь – о защите наших южных районов, в частности Одессы, нормальной жизни людей и работы наших портов. Мы обсудили с Риши возможные шаги, возможное количество батарей ПВО. Соединенное Королевство может стать тем лидером, чья помощь системами ПВО будет гарантировать реальную безопасность. Мир знает, что с безопасности наших черноморских портов начинаются спокойствие и стабильность на мировом продовольственном рынке».

Ситуация для Украины, действительно, сложная. По данным военной разведки Минобороны Великобритании, Москва, всеми способами пытающаяся вывести Киев из «зернового уравнения», может, в том числе, попытаться перехватывать коммерческие суда. Черноморский флот России после выхода Кремля из зерновой сделки перегруппировался. В частности, один из немногих современных корветов российских ВМС «Сергей Котов» был переброшен в южную часть Черного моря, чтобы патрулировать судоходный путь между Босфором и Одессой. В Лондоне не исключают, что этот корабль войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, с точки зрения Москвы, могут направляться в Украину. Об этом, в частности, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд:

«Наша информация указывает на то, что российские военные могут расширить цели, включив в них нападения на гражданские суда в Черном море. У нас также есть информация, указывающая на то, что Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам. Так что по просьбе Украины Совет Безопасности еще раз соберется в связи с эскалацией атак России на Одессу и попытками использовать глобальные запасы продовольствия в качестве оружия».

Альтернативный сухопутный экспортный маршрут через Восточную Европу, несмотря на настойчивость Киева, не находит понимания у соседей Украины. Польша и другие страны не скрывают беспокойства по поводу того, что в таком случае дешевое украинское зерно обвалит их собственный сельскохозяйственный сектор. В Брюсселе, со своей стороны, не видят в таком маршруте экономического смысла. Сомнения высказал комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский:

«Есть риск, что Россия выиграет от ситуации, потому что покупать зерно у России будет дешевле, чем платить за зерно из Украины, транспортируемое Польшей в балтийские порты. Стоимость этой операции всегда будет выше, чем Россия может предложить на мировом рынке».

В этой ситуации для Украины фактически остается один путь – добиться возобновления морских перевозок под гарантии НАТО или той же Турции. Но пока партнеры Киева не спешат делать шаги, которые могут привести к прямой конфронтации с Москвой в Черном море.

«Украина пытается предложить альтернативу, но мы считаем, что Российскую Федерацию необходимо вернуть за стол переговоров. Любые решения, отличные от этого, могут представлять угрозу для безопасности», – заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

А пока Анкара пытается договориться с Москвой, Киев всеми силами старается по возможности обезопасить портовую инфраструктуру на Черном море и Дунае. На этом фоне, по словам президента Украины Владимира Зеленского, новый пакет помощи на 400 млн долларов со стороны США критически важен, так как включает в том числе дополнительные боеприпасы для ПВО:

«Я благодарен за сегодняшний пакет: артиллерия, ракеты для «Хаймарсов», «Пэтриотов», «Насамсов», дроны и многое другое. Спасибо, Америка!»

Однако ключевой вопрос раскрытия зонтика безопасности в украинском небе все еще не решен. Западные партнеры Киева никак не могут согласовать план обучения украинских пилотов на истребителях F-16. По данным издания Politico ни одна из 11 стран т.н. «самолетной коалиции» до сих пор публично к не присоединилась к программе. Изначальный план, предполагавший отправку украинских пилотов в американскую Аризону, где уже обучают союзников США полетам на F-16, не нашел поддержки. Альтернатива же в виде подготовки соответствующей учебной базы в Румынии сталкивается с определенными трудностями. В частности, США все еще не передали европейским партнерам необходимую учебную документацию и летные тренажеры. В Вашингтоне объясняют это тем, что для создания соответствующей инфраструктуры требуется еще несколько недель.

Между тем, по информации газеты The Wall Street Journal политики на Западе все более опасаются, что медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут начаться в этом году, и создают угрозу затягивания конфликта. По мнению аналитиков, подобная потенциально тупиковая ситуация станет испытанием для президента США Джо Байдена, чья стратегия предполагает вливание миллиардов долларов военной помощи в Украину, но не для того, чтобы победить Россию, а чтобы дать Киеву возможность начать переговоры с Москвой, находясь в сильной позиции. И в этой ситуации под вопросом может оказаться решимость Запада продолжать поставки оружия украинской армии.

Впрочем, сворачивание помощи Украине и, как следствие, допущение даже частичной победы России, считают западные эксперты, станет знаковым провалом внешней политики Байдена, который превзойдет по масштабам даже вывод войск из Афганистана. А поскольку ни Россия, ни Украина не проявляют склонности к переговорам, у Белого дома пока мало вариантов, кроме как продолжать действовать в том же русле и надеяться либо на новые успехи ВСУ на поле боя, либо на новые политические трещины в Москве.

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