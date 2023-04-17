Руководство ЕС пытается спасти союз от «зерновых бунтов». Даже самые близкие союзники Киева не желают ставить под угрозу благополучие своих фермеров ради спасения украинских. Запреты на импорт и транзит украинского зерна уже поддержали Польша и Венгрия. На подходе Словакия, Болгария и, возможно, Чехия. Могут ли национальные правительства менять торговую политику Евросоюза?

Твердое европейское «нет» – так Брюссель отреагировал на решение ряда стран Восточной Европы запретить импорт и транзит украинского зерна. Инициатива Польши, чьи фермеры терпят убытки на фоне обвала цен в связи с появлением на местном рынке дешевых украинских злаковых, руководством ЕС была воспринята как нарушение основополагающих принципов Европейского союза. Вопросы торговой политики на всем пространстве объединения, настаивают в Брюсселе, прерогатива не национальных правительств, а единых европейских органов власти:

«Позвольте мне начать с того, что мы уже находимся в контакте с соответствующими органами, поэтому власти стран-членов ЕС, которые объявляют об этих мерах, а также власти Украины, должны правильно понимать масштабы мер и правовую основу, потому что у нас нет полной ясности по этому поводу. Параллельно, конечно, важно напомнить, что торговая политика является исключительной компетенцией, а значит, такие решения могут приниматься на европейском уровне. Вот почему мы говорим, что односторонние действия невозможны в рамках торговой политики ЕС», – заявила на специальном брифинге представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер.

Варшава настаивает: несмотря на то, что Польша всячески поддерживает Украину, на первом месте все же стоят интересы граждан страны и обязанность защитить собственный сельскохозяйственный сектор. При этом запрет, который озвучил председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, касается не только импорта, но и транзита зерна через польскую территорию. Правда, в Варшаве дали понять, что готовы к немедленным переговорам с Киевом по согласованию механизма, позволяющего украинскому зерну пересекать польскую территорию, не попадая на местный рынок.

В прошлом году, соглашаясь на просьбу ЕС обеспечить товаропоток из Украины после того, как ее порты оказались блокированы российскими ВМС, руководство Польши не придало достаточного внимания тому, что вместо реэкспорта украинского зерна на рынки Африки и Ближнего Востока местные компании сами могут начать массово его скупать по ценам гораздо ниже тех, к которым привыкли местные же фермеры. Последовавшее за этим недовольство агропроизводителей грозило Качиньскому и его партии неприятными электоральными последствиями на предстоящих всеобщих выборах. Как итог – интересы польских фермеров оказались выше общеевропейских.

В Украине на такой подход Варшавы обиделись, но делегацию на переговоры все же послали:

«Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась трудная ситуация, но подчеркиваем, что в самом сложном положении находятся фермеры Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры несут колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин», – говорится в заявлении Министерства аграрной политики Украины.

Впрочем, брошенный Польшей камень тут же породил лавину. Будапешт, и так довольно формально участвующий в поддержке Украины, подхватил инициативу Варшавы, вспомнив, что и в Венгрии есть собственные фермеры, которые страдают от наплыва украинского зерна:

«Мы согласны с тем, что мы должны защищать венгерских сельхозпроизводителей любой ценой, именно для того, чтобы не произошло такой ситуации, когда цены для венгерских производителей не только на зерно, но и на масло, мед и другие товары, которые импортируются в Венгрию, обвалятся. Пока Брюссель не примет приемлемые для нас защитные меры, запрет может быть продлен. До 30 июня мы хотели бы продвинуться по этим вопросам с Брюсселем. Если нет, то дальнейшие санкции останутся в силе в интересах венгерских фермеров. Правительство Венгрии поддерживает и будет поддерживать венгерских фермеров», – заявил госсекретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш.

Пример оказался заразительным – Словакия и Болгария также анонсировали аналогичные меры. Им вторит чешская оппозиция. И Брюсселю, явно усмотревшему в демаршах признаки эффекта домино, пришлось использовать политику не только кнута, но и, отчасти, пряника. Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер пообещала, что ЕС обязательно примет во внимание проблемы, с которыми столкнулись страны Восточной Европы:

«Сейчас мы рассматриваем второй пакет помощи, но он все еще обсуждается, поэтому на данном этапе мы не можем предоставить какие-либо подробности о критериях распределения. Но важно подчеркнуть, что мы принимаем во внимание влияние увеличения импорта в прифронтовых странах, и мы благодарны, что эти страны помогают нам, поддерживая Украину, вывозить товары из Украины, чьи порты блокированы из-за войны. И в этом контексте мы обсуждаем необходимые меры, но подробностей по второму пакету пока нет».

Не слишком приятные новости для Киева и по части морского пути – программа «Черноморская зерновая инициатива», которая позволяет экспортировать зерно через украинские порты, оказалась под угрозой закрытия из-за того, что Россия отказывается от проверки своих кораблей в турецких водах. Об этом в своем Twitter написал вице-премьер по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков:

«Черноморская зерновая инициатива» под угрозой закрытия из-за РФ. Снова никаких проверок в Турции с тех пор, как Россия настаивает на своем списке для участия в ней. Это неприемлемо и противоречит условиям программы. Украина против вмешательства в деятельность наших портов. Полагаемся на реакцию Турции и ООН».

Пока есть лишь реакция России, которая настаивает, что согласованная сделка не выполняется должным образом, поскольку санкции, введенные в отношении Москвы в связи со вторжением в Украину, препятствуют экспорту российского зерна и удобрений, который, как утверждают в Кремле, должен быть разрешен. Но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что перспективы консенсуса не слишком обнадеживают:

«Они по-прежнему не столь радужные. К сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению».

Сделка была согласована в июле 2022 года из-за опасений ООН по поводу дефицита продовольствия во всем мире после российской блокады украинских портов.

Только в марте нынешнего года, по подсчетам ООН, благодаря «Черноморской зерновой инициативе» из Украины в 45 стран перевезли около 25 миллионов метрических тонн зерна и продуктов питания, что помогло снизить цены на продовольствие и стабилизировать мировые рынки.

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